Посадить на 7 лет: в Казани вынесли приговор трейдеру по делу об аферах на 727 млн рублей

Фото: Плотникова Ирина

Сегодня Вахитовский райсуд Казани завершил рассмотрение дела совладельца хедж-фонда «Фэмэли Эйс» Махмута Фатихова, обвинявшегося в мошенничествах с ущербом в 727 млн рублей. Он признан виновным и приговорен к 7 годам колонии общего режима, передает из суда журналист «Реального времени».



Гражданские иски потерпевших удовлетворены на суммы от 174 тысяч до 487,5 млн рублей. Под стражу Фатихова взяли сразу после оглашения приговора. Комментировать результат процесса он не стал.

В прениях сторона обвинения запрашивала для него 8 лет лишения свободы.

Дело рассматривалось повторно — в 2021-м Вахитовский суд под председательством судьи Руфины Газизовой вернул материалы прокурору, усмотрев в действиях Фатихова состав более тяжкого преступления, посчитав, что тот действовал совместно с партнером по фонду Дмитрием Шляхтиным, пасынком бывшего председателя «Банка Татарстан» и экс-начальником отдела привлечения VIP-клиентов «Татфондбанка». На тот момент Шляхтин обвинялся лишь в незаконном предпринимательстве, и его дело рассматривалось судом отдельно. Но после решения Фатихову суд посчитал нужным вернуть в прокуратуру и дело Шляхтина.

Впрочем, по результатам дополнительных следственных действий в обвинениях против двух причастных к работе «Фэмэли Эйс» ничего не поменялось. В итоге дело о незаконном предпринимательстве Шляхтина суд прекратил за истечением срока давности, а дело об аферах в отношении Фатихова дошло до приговора — под председательством судьи Ильдара Салихова. Потерпевшими по нему выступали 24 человека.



Напомним, фабулу претензий силовиков к трейдеру:

Эпизод 1. Хищение в 2012—2016 годах средств 24 клиентов «Фэмэли Эйс» в рублях и валюте на общую сумму 717,7 млн рублей «под предлогом управления этими капиталами на возмездной основе» и их размещения на Чикагской товарной бирже.

Эпизод 2. Афера с переходом в 2015-м права собственности на дом и участок в Казани от близких клиента фонда на отца Фатихова всего за полцены: по версии силовиков, трейдер убедил инвестора, что оставшиеся 5 млн рублей он зачтет в качестве своего вознаграждения от якобы прибыльных для клиента сделок с его деньгами (инвестору представлялись фальсифицированные отчеты).

Эпизод 3. История 2016 года с зачетом вознаграждения на 4,5 млн рублей Фатихову путем частичной оплаты сделки купли-продажи другого дома в Казани с его оформлением на знакомого трейдера: сам получать право собственности не пожелал, сославшись на долг по исполнительному производству.

Согласно оглашенному приговору, суд объединил второй и третий эпизоды дела и признал виновным Фатихова по всем пунктам обвинения.

Дело расследовалось с 2016 года, на старте расследования Фатихов сообщал следствию — проиграл деньги клиентов фонда в нестабильный для финансовых рынков период предвыборной кампании президента США. В суде он занял позицию отрицания вины, уверяя, что клиенты знали о рисках и гарантий доходности при игре на бирже никто дать не может.