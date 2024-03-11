Как промышленные предприятия вывели Татарстан в лидеры ESG-рейтинга

Республика традиционно держится в топе российского ESG-рэнкинга, во многом благодаря успешной экологической политике промышленных предприятий

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан по итогам 2023 года вновь вошел в топ-5 российских регионов по соответствию ESG-критериям (рейтинг составлен Национальным рейтинговым агентством совместно с экспертами ESG-лаборатории МГУ). Республика успешно решает экологические проблемы, социальные вопросы и развивает корпоративную этику. «Реальное время» на примерах разбирается в том, какие экологические проекты промышленных предприятий Татарстана позволяют жителям республики свободнее дышать, пить чистую воду и в целом жить в благополучных условиях.

Предприятия Татарстана — самые экологоориентированные в Поволжье

Вновь, как и в минувшем году, главным «локомотивом», тянущим Татарстан вверх, стал экологический блок рэнкинга, обеспечивший республике серьезный отрыв от всех конкурентов без исключения.

Экологический блок показателей рэнкинга затрагивает три важных аспекта:

воздействие на окружающую среду (семь показателей, комплексно охватывающих состояние атмосферного воздуха, воды, почвы и практики обращения с отходами в регионе),

изменение климата

и использование ресурсов.

Лидерство в рейтинге — закономерный результат работы татарстанских экологов и постоянного усиления работы промышленных предприятий над экологической повесткой. Министр экологии республики Александр Шадриков приводит красноречивую статистику: за минувшие 30 лет уровень валового регионального продукта в Татарстане вырос втрое, а уровень выбросов в атмосферу при этом снизился на 24%. То есть промышленность развивается кратными темпами, а воздействие на окружающую среду — снижается! И это при том, что Татарстан — нефтедобывающий регион, один из центров российской нефтехимии. Казалось бы, потенциально это должно было бы вызывать определенные проблемы с качеством воздуха и сбросов. Но статистика говорит сама за себя — лишь 0,028% из 5 миллионов отобранных в республике за 2023 год проб воздуха показали превышения по ПДК различных веществ.

Министр экологии республики Александр Шадриков приводит красноречивую статистику: за минувшие 30 лет уровень валового регионального продукта в Татарстане вырос втрое, а уровень выбросов в атмосферу при этом снизился на 24%. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

И в этом огромная заслуга крупных промышленных предприятий, которые постоянно вкладывают в экологические программы огромные деньги. По уровню инвестиций бизнеса в природоохранные проекты Татарстан вот уже не первый год подряд является лидером.

Александр Шадриков: «Экология — это то, что нас всех объединяет»



Экологоориентированный бизнес вкладывает серьезные средства в природоохранные мероприятия. Так, только за 2023 год предприятия Татарстана вложили в экологию 5,8 миллиарда рублей, а за 6 лет, с 2018 по 2023 год, — почти 36 миллиардов. Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков комментирует нашему изданию:

— Ярких примеров, которые иллюстрируют высокую степень взаимного доверия и сотрудничества экологов и бизнеса, у нас много. Например, я неоднократно обращаю внимание прессы на то, что крупнейшие нефтехимические и нефтяные компании республики («Нижнекамскнефтехим», ТАИФ-НК, «Татнефть», ТАНЕКО, «Казаньоргсинтез») включают в нашу мониторинговую сеть свои автоматические станции измерения качества атмосферного воздуха. Это свидетельствует об их открытости, и мы благодарны им за это. Или хороший пример с АО «Ритэк»: эта нефтяная компания вложила 200 миллионов рублей в разработку пилотного проекта республики — по этому проекту со дна Нижнекамского водохранилища было поднято 24 километра труб бездействующего нефтепровода, которые лежали там полвека!

Наше издание не раз писало о том, что предприятия республики вкладываются в сохранение и охрану биоразнообразия республики. Например, СИБУР профинансировал грантом проект по возрождению волжско-камской популяции сокола-балобана в Татарстане — об этом опыте министр экологии рассказывал в рамках Дня сокола на Восточном экономическом форуме, проект получил высокую оценку Минприроды России.

— Кроме того, я всегда обращаю внимание и на то, что весь крупный промышленный бизнес — это еще и активные природопользователи. В этом свете их забота об окружающей среде выглядит не только как похвальная деятельность, но и как необходимые усилия для предотвращения вреда, наносимого природным средам. Или же для компенсации уже нанесенного ущерба. Все это и многое другое дает повод говорить о том, что в Татарстане налажен конструктивный диалог и активное взаимодействие между четырьмя сообществами: властью, бизнесом, наукой и обществом. Только при таком комплексном подходе, системной работе и диалоге возможно полноценное и вдумчивое сохранение природы. Мы все вместе работаем над тем, чтобы оставить нашим детям прозрачную воду, чистый воздух и зеленые леса — это наша общая задача! Поэтому я всегда говорю, что экология — это что нас всех объединяет, — сказал Шадриков.

Danaflex: переработается всё

ГК Danaflex — международный производитель гибкой упаковки полного цикла. Компания разрабатывает и производит гибкую упаковку и пленки для продовольственных и непродовольственных товаров из полимерных материалов. В Татарстане уже работают три завода, а в этом году запускается четвертый.

Принципы устойчивого развития внедрены в работу компании уже давно. Пластиковая упаковка — это сложный продукт, который интегрирован в производственные цепочки 85% продуктов питания и товаров народного потребления. Современные технологии производства и правильное обращение с отходами превращают полимерную упаковку в надежного помощника как производителя, так и потребителя товаров. Ведь она имеет высокие барьерные свойства, защищающие содержимое от кислорода, влаги и ультрафиолетовых лучей, тем самым увеличивает срок годности продуктов и уменьшает объем органических отходов до 75%. А ответственность за снижение воздействия на окружающую среду в процессе производства компания Danaflex в полной мере берет на себя.

ГК Danaflex — международный производитель гибкой упаковки полного цикла. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Уже сегодня порядка 75% продукции — это перерабатываемые решения. Цель на ближайшее будущее — добиться того, чтобы 100% производимой упаковки были пригодны ко вторичной переработке при сохранении всех ценных физических свойств. Для этого компания инвестирует значительные средства в развитие собственного научно-технического центра и отдела разработки. По всем основным продуктовым сегментам уже есть перерабатываемые решение, успешно прошедшие тесты адаптации материала к фасовочным линиям. В свою очередь, компания отдала на переработку 80% отходов от собственного производства.

В 2019 году компания Danaflex инвестировала 7,5 миллиона евро в первую станцию рекуперации, которая улавливает пары растворителей, образующиеся на производстве. Таким образом объем выбросов таких паров снизился в 10 раз. Сегодня такие станции рекуперации установлены уже на двух заводах Danaflex. Компания постоянно контролирует состояние атмосферного воздуха на границе своих санитарно-защитных зон.

Сокращение потребления воды и контроль за расходом тепловой энергии — это проекты компании, реализуемые в контуре ESG-развития. Так, специалисты Danaflex Nano спроектировали, собрали и запустили замкнутый цикл оборота воды для охлаждения оборудования, в то время как раньше аппаратуру на заводе охлаждали проточной водой, — таким образом сберегаются водные ресурсы. А для обогрева офисных помещений, подогрева воды и работы вентиляционной системы используется технология вторичного термомасляного контура, что позволяет значительно экономить теплоэнергию. Также были применены энергосберегающие технологии в строительных материалах офисного здания.

Директор по маркетингу Danaflex Евгений Бантуков: «Снижение влияния на окружающую среду — необходимая часть работы». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Стоит сказать и про условия труда — «Данафлекс» два года подряд получает категорию «золото» в рейтинге лучших работодателей Forbes по метрикам ESG и три года подряд становится финалистом рейтинга работодателей hh.ru. Для сотрудников действует расширенный социальный пакет, развита система поощрений. Также на заводах оборудованы комнаты отдыха со спортивным инвентарем.

Директор по маркетингу Danaflex Евгений Бантуков комментирует:

— Снижение влияния на окружающую среду — необходимая часть работы абсолютно любого производства. Важнейшей своей деятельностью в области устойчивого развития мы считаем создание условий для функционирования циркулярной экономики: участие в формировании инфраструктуры по сбору, сортировке и переработке использованной гибкой упаковки, а также разработку мотивационных программ для вовлечения в этот процесс конечных потребителей. Danaflex предлагает производителям продуктов новые экологичные варианты упаковки, а ретейл-компаниям — свое видение по редизайну упаковки с учетом требований обязательной пригодности к переработке.

АО «ТАИФ-НК»: соглашение с экологами, очистка воды и снижение выбросов

АО «ТАИФ-НК», один из флагманов татарстанской нефтепереработки, работает на ниве охраны окружающей среды уже много лет. Так, в период с 2012 по 2022 год на треть снижены объемы выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 95% всех образующихся на предприятии отходов отправляются на повторную переработку.

Участвует предприятие и в общей работе по охране и защите среды. Так, недавно было подписано соглашение с Министерством экологии Республики Татарстан, по которому в 2024 году компания включится в республиканскую сеть мониторинга атмосферы. Главный инженер «ТАИФ-НК» Алексей Храмов объясняет, в чем суть этого взаимодействия:

— По этому соглашению компания за счет своих средств установит две станции автоматического непрерывного мониторинга окружающего атмосферного воздуха на контроль эмиссии загрязняющих веществ. Изюминка в том, что это не только станции для личного пользования — они будут в режиме реального времени транслировать информацию сразу и общественности, и в Минэкологии, и для нас. О чем это говорит? О том, что мы с точки зрения экологии открытая организация.

Уже летом 2024 года эти две станции будут введены в эксплуатацию. Еще две компания построит на своей территории, в дополнение к той станции мониторинга состояния атмосферного воздуха, что уже здесь работает.

АО «ТАИФ-НК», один из флагманов татарстанской нефтепереработки, работает на ниве охраны окружающей среды уже много лет. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Следит компания и за состоянием водных объектов. В 2023 году АО «ТАИФ-НК» получило комплексное экологическое разрешение на использование своих локальных очистных сооружений после модернизации. Теперь они позволяют удалять из промышленных стоков до 99,99% загрязнений. Очищенная вода возвращается в производственный цикл, благодаря чему удалось существенно снизить потребление заборной воды.

АО «Эссен Продакшн»: ESG-политика и собственная переработка полимерных отходов

Заботятся об экологии не только предприятия химической промышленности. По мере сил включаются и пищевики. Так, на АО «Эссен Продакшн» (ТМ «Махеевъ» и «ESSEN») в 2023 году приняли ESG-политику, в рамках которой планируется содействовать развитию и распространению экологичных технологий, внедрить систему экологического менеджмента на предприятиях и экономного расходования ресурсов. Здесь работают над системой оборотного использования ресурсов и выполняют все требования надзорных органов. Но самый интересный факт, который редко упоминается в публичном поле, в том, что вот уже 21 год в структуре предприятия есть собственное полимерное производство, которое в полной мере освоило ресайклинг полиэтилена и полипропилена.

Руководитель полимерного производства АО «Эссен Продакшн» Андрей Гудков: «Изначально наш цех был «заточен» на производство упаковки. Но когда я увидел, что стали собираться горы полиэтиленовых отходов, то предложил руководству перерабатывать их». предоставлено realnoevremya.ru АО «Эссен Продакшн АГ»

Изначально оно было образовано для того, чтобы создавать упаковку для продуктов основного производства: ведерки для майонеза, крышки, пленки. Позже включились линии по производству колпачков для дой-паков. Но очень скоро здесь организовали и планомерно начали развивать вторичную переработку отходов, которые образуются на основном производстве. Предприятие серьезно вложилось во внутренний ресайклинг и к настоящему моменту перерабатывает 100% собственных полимерных отходов.

Руководитель полимерного производства АО «Эссен Продакшн» Андрей Гудков рассказывает:

— Изначально наш цех был «заточен» на производство упаковки. Но когда я увидел, что стали собираться горы полиэтиленовых отходов, то предложил руководству перерабатывать их. До этого мы просто отдавали их на вторичную переработку сторонним организациям, а потом — хоть трава не расти. Теперь же мы относимся к ним по-другому, взяв на себя эту работу. В месяц мы перерабатываем в гранулы 10 тонн полиэтилена и полипропилена — это практически 100% наших отходов. Полученное вторичное сырье мы продаем или же используем в собственном производстве.

Но нужно понимать: для производства пленки, ведер, колпачков дой-паков — всего, что используется для расфасовки продуктов питания, — вторичное сырье использовать нельзя. Такие изделия не должны контактировать с продуктами питания, медицинскими материалами, из них нельзя делать детские игрушки.

В полимерном цехе «Эссен Продакшн» вторичное сырье используется для производства трехслойной стрейч-пленки — из нее делают групповые пакеты для изделий (чтобы защитить их от пыли). «Вторичка» идет в средний слой — она не контактирует с человеком или продуктом питания. Этот слой «запечатывается» верхним и нижним слоями, изготовленными из чистого, первичного сырья. Еще вторичное сырье в этом цехе используется для изготовления строительной пленки.

Но нужно понимать: для производства пленки, ведер, колпачков дой-паков — всего, что используется для расфасовки продуктов питания, — вторичное сырье использовать нельзя. Реальное время / realnoevremya.ru

— Таким образом у нас на предприятии решается вопрос ресайклинга, — объясняет Андрей Гудков. — И еще один важный момент: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Поэтому мы постоянно стремимся к уменьшению количества отходов. На производстве упаковки у нас используются очень высокоразвитые технологии, которые помогают работать с минимумом отходов и брака. А потом мы перерабатываем и этот минимум. И стремимся постоянно совершенствовать перерабатывающие технологии.

ПАО «СИБУР»: миллиардные инвестиции в охрану природы в Татарстане

В портфеле ПАО «СИБУР» — мощные нефтехимические предприятия в Татарстане. Поэтому природоохранная деятельность — один из важнейших секторов работы холдинга. Так, в 2023 году только «Казаньоргсинтез» инвестировал в экологические проекты 1,27 млрд рублей.

— Экология — это дело каждого. Наша компания осознает свою ответственность перед обществом и окружающей средой и считает, что вклад в устойчивое развитие и экологическую повестку должен быть не менее важен, чем рост производственных мощностей и финансовых показателей. Мы продолжаем внедрение современных экологических технологий — строительство и модернизацию очистных сооружений и факельных систем, а также повышаем эффективность работы с отходами, — рассказывает руководитель блока экологии СИБУРа Галина Холщева.

В августе на «Казаньоргсинтезе» завершена масштабная модернизация установки синтеза изопропилбензола. Установка стала вдвое меньше, но гораздо производительнее и экологичнее: на фоне роста выхода целевого продукта она снизила выбросы в атмосферу на 20%, потребление энергоресурсов — на 68%, а потребление сырья — на 2,5%.

Еще раньше модернизация завершилась на реакторах «А» и «С» и в целом на 80% промышленных объектов нефтехимического комплекса, благодаря чему объем выбросов в пересчете на тонну продукции за 20 лет снижен на 43%.

В рамках реализации программы развития предприятия на период с 2021 по 2026 год КОС намерен на 17% снизить массу отправляемых на размещение отходов, на 10% — дополнительно сократить объемы забора воды.

В августе на «Казаньоргсинтезе» завершена масштабная модернизация установки синтеза изопропилбензола. предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Казаньоргсинтез»

Постоянный мониторинг состояния атмосферного воздуха в границах санитарно-защитной зоны компании и жилого массива Казани осуществляется как с помощью специально закупленной мобильной эколаборатории, так и посредством стационарных экологических постов. В конце 2023 года в рамках соглашения о взаимодействии с Минэкологии РТ на границе СЗЗ установлен стационарный экологический пост, данные о показателях качества воздуха с которого передаются в адрес ведомства.

Подписало соглашение о передаче данных со станций мониторинга состояния атмосферного воздуха в адрес Минэкологии РТ и второе предприятие СИБУР-РТ — «Нижнекамскнефтехим».

Кроме того, компания стала одним из первых нефтехимических предприятий страны, получившим комплексное экологическое разрешение. Это подтверждает, что применяемые на производстве технологии соответствуют экологическим нормам. Только за последние 10 лет компания (на фоне роста объемов производства и расширения линейки выпускаемой продукции) на 22% снизила выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, на 19% — потребление заборной речной воды. За 5 лет на 70% снижены объемы отходов, размещаемых на собственном полигоне.

«Нижнекамскнефтехим» стал одним из первых нефтехимических предприятий страны, получившим комплексное экологическое разрешение. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Между «Нижнекамскнефтехимом» и Ростехнадзором действует соглашение о том, что предприятие реализует девять природоохранных проектов:

— Сумма затрат по соглашению составляла 6,8 млрд рублей, в ходе его реализации мы поменяли технические решения на более эффективные и современные, дополнили список мероприятий. Сейчас видим, что наши затраты составят порядка 10 млрд рублей, и мы готовы дальше реализовывать мероприятие с Росприроднадзором, — отмечает генеральный директор предприятия Марат Фаляхов.

На IV Международном демонтажном форуме России на церемонии награждения Russian Demolition Awards 2023 одна из главных наград досталась «Нижнекамскнефтехиму» за реализуемую с 2022 года масштабную программу по выведению из эксплуатации и демонтажу промышленных объектов. Нижнекамское предприятие СИБУРа победило в номинации «ESG. Вывод из эксплуатации и ликвидация».