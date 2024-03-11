Рустам Минниханов посетил Казанский пороховой завод и обсудил с сотрудниками перспективы развития

Сегодня раис Республики Татарстан Рустам Минниханов побывал с визитом на Казанском государственном казенном пороховом заводе в сопровождении заместителя министра промышленности и торговли РФ Кирилла Лысогорского, генерального директора АО «Технодинамика» Игоря Насенкова и генерального директора ФКП «КГКПЗ» Александра Лившица. В ходе посещения производственных цехов раис пообщался с сотрудниками предприятия.

Рустам Минниханов подчеркнул значимость Казанского порохового завода как одного из стратегически важных предприятий в системе обеспечения безопасности страны и поблагодарил коллектив за самоотверженную работу.

Также было отмечено, что сегодня завод успешно работает над выполнением гособоронзаказа. Кроме того, руководство предприятия сообщило о планах по наращиванию объемов производства. На заводе трудятся около 3 000 человек. Ранее раис Татарстана изменил количество должностей в Управлении по надзору за состоянием самоходных машин.

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Разиль Самигуллин