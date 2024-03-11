Электронная коммерция и IT — самые популярные сферы для стартапов среди казанских предпринимателей

Фото: Максим Платонов

Наиболее популярные сферы для запуска стартапов среди предпринимателей Казани — это электронная коммерция (25%), IT (21%), финансы и блокчейн (12%). Также опрошенные выделили недвижимость и девелопмент (10%), туризм и пищевую промышленность (по 7%). Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе «Стартап Академии» бизнес-школы «Сколково».

Респонденты считают, что в ближайшие пять лет электронная коммерция сохранит свою перспективность. 31% опрошенных оценили ее как самую многообещающую отрасль для старта бизнеса. 27% выделили IT, а пятая часть — энергетику и экологические стартапы. При этом 20% респондентов отметили, что сфера развлечений и медиа может потерять свою актуальность в ближайшие годы.

Главными преимуществами сферы E-com, по мнению респондентов из этой отрасли, являются низкие входные барьеры для старта бизнеса. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Среди главных преимуществ электронной коммерции стартаперы выделили низкие входные барьеры для старта бизнеса (35%) — например, отсутствие необходимости арендовать торговые площади или нанимать продавцов. Также e-commerce-стартаперы отметили большой спрос на продукты и услуги (31%) и высокий потенциал роста и масштабирования бизнеса (20%).

В свою очередь, 49% IT-стартаперов выделили высокий потенциал роста и масштабирования бизнеса как главное преимущество своей отрасли. 14% отметили большой спрос, а 12% — гибкость и возможность быстрой адаптации к изменениям рынка.

Как рассказали основатели компаний из финансовой сферы, основным преимуществом этого направления является высокий спрос на продукты и услуги в этом сегменте. Это отметили 20% респондентов. Еще 15% опрошенных указали на высокий потенциал роста, 12% — на возможность привлечения внимания инвесторов и венчурных фондов.



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Артем Гафаров