«Ростех» передал ГТЛК пять вертолетов Ми-8МТВ-1

Холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» передал Государственной транспортной лизинговой компании пять вертолетов Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода. Церемония передачи символических ключей авиакомпаниям состоялась на территории предприятия.

В мероприятии приняли участие раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, глава Республики Коми Владимир Уйба, генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих и генеральный директор Казанского вертолетного завода Николай Яковлев.

Рустам Минниханов отметил, что вертолеты Ми-8МТВ-1 — это одна из самых массовых, универсальных и надежных машин в истории авиации, которая хорошо зарекомендовала себя для широкого спектра задач. До 2026 года Казанский вертолетный завод и ГТЛК передадут различным регионам России 70 новых вертолетов.

Вертолеты Ми-8МТВ-1 получили четыре перевозчика. Две винтокрылые машины пополнили воздушный парк авиакомпании «Комиавиатранс». Они будут обслуживать Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми, а также использоваться для транспортного обслуживания отдаленных районов региона.

Новую машину также получила авиакомпания «Лидер», базирующаяся в Московской области. Техника будет применяться для выполнения заказов на авиационные работы, например, в нефтегазовом секторе. Еще один вертолет передан авиакомпании «Дальнереченск Авиа», которая специализируется на услугах для добывающих предприятий Дальнего Востока. Кроме того, «ключи» от новой «восьмерки» производства КВЗ получили представители камчатской авиакомпании «Витязь-Аэро».

На поставленных «восьмерках» обновлено светотехническое оборудование. Новые бортовые аэронавигационные огни на основе светодиодов имеют улучшенную цветопередачу и сниженную потребляемую мощность. Они позволят лучше ориентироваться при полетах с плохой видимостью.

В салонах воздушных судов размещаются до 23 сидений для пассажиров, также подготовлены места для установки медицинских модулей. В том числе вертолеты оснащены местами для внешней подсветки борта, которая позволяет перевозить крупногабаритные грузы массой до 4 тонн.

Многоцелевые вертолеты Ми-8МТВ-1 имеют уникальные летно-технические и эксплуатационные характеристики. Они могут использоваться практически в любых климатических условиях. Конструкция и оборудование позволяют выполнять полеты при автономном базировании на необорудованных площадках. При этом ведется постоянная работа по улучшению этих вертолетов.

Ранее сообщалось, что филиал ПАО «Ил», «Авиастар», совместно с филиалом ПАО «Яковлев», Иркутским авиационным заводом, производит панели фюзеляжа и подкилевой отсек воздушного судна МС-21.

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Разиль Самигуллин