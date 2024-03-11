«России на международной арене отступать некуда»

Опросы показали, что 85% татарстанцев поддерживают Путина и его политический курс

Фото: Динар Фатыхов

Выбор, который определит судьбу России и ее народа, — главная причина, почему татарстанцы должны прийти в эти выходные на избирательные участки и проголосовать, убеждены участники экспертного клуба «Волга». Главными темами заседания в этот понедельник стали итоги предвыборной кампании и образ будущего страны, предложенный кандидатами в президенты. Судя по опросам, исполнить свой гражданский долг собираются порядка 85% жителей республики. Подробности — в репортаже «Реального времени».



«Мы видим, кто является лидером этой предвыборной гонки»



До начала заседания эксперты привели результаты двух последних социологических исследований в Татарстане и обсудили влияние послания президента Федеральному собранию. Один из опросов прошел в Рунете, специалисты исследовали мнения пользователей соцсетей «Вконтакте», «Одноклассники», мессенджера Telegram и платформы «Яндекс». В опросе участвовали совершеннолетние татарстанцы, всего 1588 человек. Результаты показали, что 95% опрошенных знают, когда пройдут выборы президента России, и около 90% подтвердили, что ходят голосовать.

— Мы видим, кто является лидером этой предвыборной гонки, у кого второе и третье места. В первую очередь на мнения опрошенных влияет то, где, на каких ресурсах присутствуют кандидаты и их партии и каким образом они транслируют свои программы, — сообщил руководитель обособленного подразделения АНО «Диалог Регионы» в РТ Марсель Гильмеев.

«Мы видим, кто является лидером этой предвыборной гонки, у кого второе и третье места», — сообщил Марсель Гильмеев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Опрос организовали в Лаборатории социологических исследований КФУ, по ее же заказу «Фонд общественного мнения Татарстана» провел второе исследование путем телефонного опроса. В нем участвовали 1200 респондентов. Он показал, что 85% опрошенных готовы идти на выборы и столько же — отдадут свои голоса за действующего президента страны. По 6% набрали Владислав Даванков и Николай Харитонов, 3% у Леонида Слуцкого. В рамках предыдущего анкетного опроса, который был проведен в начале февраля в ходе поквартирного обхода, за Владимира Путина готовы были отдать голоса 89% респондентов, что эксперты связывали с его предстоящим визитом в Татарстан на открытие турнира «Игры будущего».

Наиля Зиннатуллина, директор Института развития городов Татарстана, комментируя послание президента, отметила две важные новости. Это выделение еще 360 млрд рублей на продолжение проекта формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», а также продление федерального всероссийского конкурса по малым городам и историческим поселениям до 2030 года. «Татарстан и качественный, и количественный лидер этого конкурса, для республики — это огромная поддержка», — подчеркнула она.

Александр Терентьев, член Совета Федерации Федерального собрания РФ, заместитель руководителя Комитета по регламенту и организации парламентской деятельности, рост поддержки Владимира Путина связал с основными посылами в его недавнем обращении к парламенту: «Если мы и до этого видели достаточно высокие цифры и была консолидация общества вокруг политического курса президента, потому что он выступает лидером нации и одним из мировых лидеров с высоким рейтингом, то здесь его стратегия была конкретизирована в рамках послания. Прозвучали многие инициативы, которые выходят далеко за рамки СВО. Стратегические инициативы, нацеленные на то, чтобы промышленность развивалась, для того, чтобы социальные программы были реализованы».

«И до этого была консолидация общества вокруг политического курса президента, потому что он выступает лидером нации», — отметил Александр Терентьев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Это вопросы от жизни, поэтому они нашли широкий отклик»

Открывая заседание клуба, политический консультант, гендиректор агентства «Теория Дарвина» и модератор Владимир Кутилов заметил, что важную роль в формировании будущего играет недавнее послание президента, которое носило стратегический программный характер и было обращено ко всем жителям. Александр Терентьев согласился и анонсировал, что в этом году будет порядка 70 крупнейших избирательных кампаний по всему миру, и для глав государств важно быть в хорошей политической и физической форме:

— Мы видим, в какой замечательной форме находится президент России. Это не могло не подкупить, потому что большинство людей и раньше в качестве ключевого слова для образа будущего выбирали «сильную Россию». И эта сила покоится на таких ценностных ориентирах, как нравственный и духовный, семья, и я бы еще добавил задачи, поставленные в рамках СВО. Поэтому для меня, прежде всего, это то, каким президент выступил перед нами и какой образ он обозначил для россиян. А как достигать этот образа будущего, четко обозначено на примере того, какие приоритеты должны быть в промышленности, в различных секторах.

Причем, добавил он, это не новый курс президента, в рамках послания он был детализирован с четким посылом до 2030 года. «Но что конкретно отозвалось в сердцах россиян?» — поинтересовался модератор, ведь президент затронул очень широкий спектр тем: от ядерного оружия до пересдачи экзамена ЕГЭ. Спикер не стал сводить все лишь к социальным задачам, по его мнению, не менее важными были и посылы в области международной политики, и другие: «Он говорил на основе того, что слышал, общаясь с людьми в поездках, в рамках взаимодействия с различными категориями населения. Это вопросы от жизни, поэтому они нашли широкий отклик».

Открывая заседание клуба, модератор Владимир Кутилов (слева) заметил, что важную роль в формировании будущего играет послание президента. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Марсель Гильмеев напомнил о более ранних исследованиях, которые касались национальных проектов. Помимо вопросов о том, что волнует людей, специалисты интересовались тем, что граждане хотели бы увидеть в будущем: «Многие запросы, которые они озвучивали, мы услышали в обращении президента к парламенту. Видели, что послание основано на реальной картине того, что происходит у нас в стране и что интересует людей». Говоря о последнем опросе, большинство респондентов объясняли свою поддержку Путина примерно одинаково:

— Люди объясняли так: «Сейчас в стране важно сохранять стабильность, в том числе во власти. Ему нет равных среди политиков России, и Владимир Путин хорошо справляется со своими обязанностями». Вот такие выводы мы сделали.

Переходя к результатам исследования, эксперт пояснил, почему специалистов интересовал сегментарный анализ в Сети. Исследователи хотели изучить, каким образом кандидаты и их деятельность отражены на различных ресурсах, и выявили определенную разницу. Николай Харитонов в общем набрал 8% голосов, заняв второе место. За Владислава Даванкова готовы отдать голоса 6%, третье место. За Леонида Слуцкого — 3%. Причем у последнего такие показатели везде, а у первых двух результаты разнятся в зависимости от платформы. Так, Харитонов лидирует у пользователей соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а вот в Telegram его опережает Даванков. В «Яндексе» оба этих кандидата набрали по 6,5%.

— Причины, которые могли бы повлиять на такое распределение, это представленность кандидатов в тех или иных социальных сетях, соответственно, влияние их партий в этих сегментах. Кроме того, это определенный бэкграунд этих кандидатов, каким образом они связаны с Татарстаном, влияние партий, которые представляют кандидатов у нас в республике. Их опыт, который они здесь реализовывают. Ну и в первую очередь, это те программные заявления, которые они озвучивают, — пояснил эксперт.

Спикер также отметил большое влияние на татарстанцев проектов, инициированных Путиным, — в Татарстане они реализуются достаточно активно, и как результат — достижения республики в промышленности, IT-сфере, спорте и во многих других направлениях.

Мария Ефлова, заместитель директора Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ, доктор социологических наук рассказала подробнее о втором исследовании. Специалист указала на нестабильность поддержки Слуцкого и Даванкова в Татарстане: «Порядка 20% и 35% их избирателей считают, что их мнение на избирательном участке, возможно, поменяется. То есть это такая поддержка, но люди еще в раздумьях. Я думаю, что, скорее всего, на избирательных участках у нас будет некоторая корректировка по второму, третьему и четвертому местам».

Мария Ефлова указала на нестабильность поддержки Слуцкого и Даванкова в Татарстане. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Стабильность — не запрос на несменяемость, это запрос на будущее»

Александр Терентьев считает, что если Даванков, Харитонов и Слуцкий наберут по 15%, то «они будут просто молодцы в той ситуации, которая есть». По его словам, за плечами у Путина выполненные задачи, поэтому здесь «чудес быть не должно», и эти цифры — «максимум, на что могут рассчитывать остальные кандидаты».

Большинство респондентов, поддерживающих действующего главу государства, по словам экспертов, сходятся в одном — это осознание того, что общество в России должно быть консолидированным, чтобы защитить страну. Как отметил Владимир Кутилов: «Стабильность в этом смысле — это не запрос на несменяемость, это запрос на развитие и будущее в ситуации довольно агрессивной внешней среды. Во-вторых, это запрос на справедливость, и ответ на него был в послании, в частности в фискальной политике. Даже в вопросе ЕГЭ — это же ответ на запрос о справедливости».

Спикер также привел в пример и третий запрос — на комфортную жизнь, поскольку ни одну из социальных программ в стране не планируют сворачивать. Все обязательства выполнены и будут выполняться и дальше. «Мы каждый год ожидаем, что в случае каких-то сложностей, первое, что пойдет под нож, это, например, программа благоустройства. Кажется, что это как раз не жизненно необходимое. Но я замечу, что даже этой темы коснулся президент. Были такие опасения?» — обратился модератор к Наиле Зиннатуллиной и получил утвердительный ответ.

Тем не менее, по словам директора Института развития городов Татарстана, работа в рамках формирования комфортной городской среды в стране, и в республике в частности, активно продолжается: «Мы заметили, безусловно, те изменения, которые происходят с центрами городов, площадями, улицами, со скверами и набережными. Каждый из нас точно бывал, например, на озере Кабан в Казани. Это как раз реальное физическое отражение работы национального проекта «Жилье и городская среда». И все наши общественные пространства считаются неким третьим местом, то есть это не дом, не работа, это то пространство, через которое мы проходим по пути на учебу на работу, перегружаемся, отдыхаем, приходим туда вместе с детьми». Все эти общественные пространства людям необходимы, поэтому президент в своем послании уделил большое внимание и развитию комфортной городской среды. Большая работа по благоустройству скверов и парков в Татарстане идет уже с 2015 года, на счету сотни обновленных объектов.

По словам Наили Зиннатуллиной, работа в рамках формирования комфортной городской среды в стране, и в республике, в частности, активно продолжается. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— А сколько людей через них прошли. Это все то, что называется сопричастностью и увлеченностью людей в создании того образа, который бы они хотели видеть на своих территориях, — заметил Александр Терентьев.



«По факту практически за 10 лет создана новая эстетика городов», — добавил Владимир Кутилов и поинтересовался, каким будет образ будущего городов Татарстана. Наиля Зиннатуллина отметила, когда мы говорим об образе будущего, важно разделять типы поселений, ведь у столицы он один, у малого города другой, у промышленного — третий. Но независимо от размера пространства и лимита финансирования можно применять единые решения для создания комфортной среды. В планах — работа с природными территориями, прилегающими к лечебным учреждениям зонами, а также пространствами, которые первыми встречают гостей республики.

— Это входные ворота в город, либо территории, прилегающие к железнодорожным вокзалам, автовокзалам. То, что встречает человека. Возьмем Арск, огромное количество людей передвигается на электричке на работу в Казань. Они каждый день по два раза видят это пространство. Для них — это портал в их дом. И выглядеть он, безусловно, должен соответствующе. Это приоритетные направления для нас, начиная с этого года, — сообщила Наиля Зиннатуллина.

«Мы единая страна, мы определяем свое будущее»

Возвращаясь к теме предстоящего Всенародного голосования, эксперты отметили непростые условия, в которых оно пройдет: шквал антироссийских санкций, давление Запада с военной машиной НАТО. По мнению экспертов, с точки зрения экономики многое ударило бумерангом по Западной Европе, что выгодно для Соединенных Штатов, которые «хоронят Европу как конкурента». Безусловно, «цель — заставить разобраться с нами, и дальше там у них, судя по всему, Китай на горизонте».

— Россия оказалась в этих условиях. Нужно смотреть, какие составляющие влияют на развитие экономики. Прежде всего, конечно, это внешние вызовы. В этой части построение справедливого миропорядка, основанного на международном праве, взаимном уважении различных стран — это тоже шаг к построению справедливого и экономического мира, построенного на справедливых экономических взаимоотношениях, — подчеркнул Александр Терентьев.

Построение справедливого миропорядка, основанного на взаимном уважении различных стран, — это тоже шаг к справедливому и экономическому миру, подчеркнул Александр Терентьев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Поэтому на сегодня в БРИКС уже 10 стран, в Россию приедут порядка 30 лидеров государств, выражая растущую симпатию к нашей стране, отметил он. «Внешняя политика — это продолжение внутренней, это новые торгово-экономические отношения. Поэтому, с одной стороны, мы выстраиваем новый миропорядок, в котором бы торгово-экономические отношения строились на равноправных отношениях. То есть мы четко понимаем, что Россия ведет свою политику, и позиция президента России — четкая. На международной арене России сегодня отступать некуда. Нам нужно двигаться только вперед».

Параллельно, по его словам, СВО открыло нам глаза на многие проблемы и на то, кем на самом деле оказались «так называемые партнеры». Сегодня в России многое переосмыслили, оставшись из-за западных санкций без поддержки в станкостроении, авиастроении и других отраслях. Появились новые программы, отечественная промышленность получила серьезную поддержку. Говоря об олигархах, которые на Западе потеряли свои инвестиции, президент, по словам, спикера апеллировал к ним: «чтобы ничего не потерять, нужно инвестировать сюда, можно развиваться здесь». С точки зрения личных доходов граждан, роста доходов и уровня жизни, предложено два вектора развития. Первый — это наращивание экономического благополучия через развитие производства, внутреннего потенциала страны и поддержку МСП. Второй — справедливая социальная политика.

Подводя итоги встречи, участников призвали резюмировать, почему татарстанцам важно прийти на выборы. Александр Терентьев отметил, что Путин представляет из себя сильного, волевого лидера, у которого есть видение будущего, четкая программа и результаты: «Если мы действительно хотим решить задачи, которые стоят перед страной, безусловно, мы должны поддержать нашего лидера, ту политическую линию, которую он реализует, для построения сильной России, в которой комфортно жить людям самых разных национальностей и возрастов, где жить и работать комфортно».

Марсель Гильмеев привел три причины. Во-первых, исполнение своего гражданского долга. Во-вторых, ради ответа на вопрос о том, каким образом человек видит свое будущее и будущее своей семьи, страны. В-третьих, прийти и проголосовать сердцем.

Мария Ефлова привела в пример студентов, поскольку работает в системе высшего образования. Для него, в первую очередь, важно проявить ответственность. Участие молодежи в выборах, по ее словам, это вдохновляет, помогает им строить новые города и пространства, чувствовать себя сопричастными.

Мария Ефлова привела в пример студентов, поскольку работает в системе высшего образования. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наиля Зиннатуллина напомнила, что в условиях выбора мы живем повседневно и от наших решений зависит наш сегодняшний или завтрашний день. В данном случае — это возможность, которая определит будущее на 6 лет вперед, причем не только для себя, но и для своих близких, детей — «это портал в будущее», убеждена она.



По словам Владимира Кутилова, мы находимся в ситуации, в которой, безусловно, важно личное участие. «Нам нужен главнокомандующий, обладающий всенародной поддержкой. Если кому-то хочется в избирательный час подергать тигра за хвост — это право каждого. Главное, чтобы человек это свое право реализовал и показал, что мы единая страна, мы определяем свое будущее, мы имеем право принимать решения о том, как нам жить, куда двигаться, чему учить детей, какие ценности прививать нашим детям. Это наше суверенное национальное российское право», — заключил эксперт.