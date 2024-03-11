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В Казани перекрыли проезжую часть на улице Хади Такташа

09:02, 11.03.2024 1
В Казани перекрыли проезжую часть на улице Хади Такташа
Фото: Миннехузина Нафиса

В Казани на участке улицы Хади Такташа от перекрестка с улицей Назарбаева перекрыта проезжая часть.

Схем объезда к прилегающим домам нет, со стороны улицы Назарбаева дорогу преграждают «кирпичи». Об этом сообщили «Реальному времени» очевидцы.

Ранее, на улице Хади Такташа завершилась укладка асфальта во дворах домов 103 и 101.

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Нафиса Миннехузина
Авто Татарстан
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