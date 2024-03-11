Рустам Минниханов: «Самые успешные специалисты переезжают в Казань — это же генетический потенциал»

В Казани открылся центр экспертной поддержки бизнеса СИБУРа

Фото: взято realnoevremya.ru c tatarstan.ru

На призаводской территории «Казаньоргсинтеза» в реконструированном и обновленном здании бывшего заводоуправления заработал центр экспертной поддержки бизнеса СИБУРа. Это первый объект будущего делового квартала компании на севере Казани. Проект обошелся в 1,3 миллиарда рублей. Обновленную площадку посетил раис Татарстана Рустам Минниханов. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Казань сейчас такая точка притяжения изменений экспертиз, взращивания новых практик»

Полная реконструкция здания шла с апреля 2023 по февраль 2024 года. Генеральным подрядчиком стройки стоимостью 1,3 млрд рублей стала компания из Татарстана — «Аркада Строй».

— Наш фокус внимания в последние годы — это республика, это наши новые предприятия с большим количеством сотрудников, — подчеркнула член правления — управляющий директор СИБУРа, куратор СИБУР-РТ Марина Медведева. — Казань сейчас такая точка притяжения экспертиз, взращивания новых практик, развития новых талантов и их поиска. Сам город располагает прекрасной инфраструктурой, новыми современными объектами. Столько активностей, столько мероприятий — может позавидовать любой другой регион.

Говоря о здании, Марина Медведева напомнила, что оно было построено в начале нулевых и вмещало 230—250 сотрудников

— Прежде всего [при реконструкции] применяли концепцию открытых пространств — это когда на этаже свободное размещение, есть минимальное количество необходимых переговорных или каких-то общих кофепойнтов, а все остальное для людей, чтобы было светло и уютно. И сейчас порядка 770 человек в один момент может находиться в офисе, — рассказала она.

При реконструкции здания была применена концепция открытых пространств. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой СИБУР

Был переформатирован и конференц-зал — пространство поделили на два этажа, вмещающие амфитеатр и зону психологической «разгрузки». На 13-м этаже есть и смотровая площадка. Она, как и сам объект, уже готова принять посетителей — для этого, подчеркнула куратор СИБУР-РТ, будет составлен тематический график мероприятий.

«Мы очень рады, что такой центр притяжения появился здесь»

Реконструируемый корпус осмотрели раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин вместе с председателем правления, генеральным директором СИБУРа Михаилом Карисаловым и генеральным директором СИБУР-РТ и «Казаньоргсинтеза» Айратом Сафиным. Они ознакомились с работой функций обеспечения производства, логистики и юридической поддержки, а затем, после обхода, пообщались с сотрудниками в рамках клуба «Встречи без галстуков».

Реконструируемый корпус осмотрели раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин вместе с председателем правления, генеральным директором СИБУРа Михаилом Карисаловым и генеральным директором СИБУР-РТ и «Казаньоргсинтеза» Айратом Сафиным. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой СИБУР

В начале Рустам Минниханов подметил, что на татарстанских предприятиях СИБУРа созданы все условия для работников.

— Мы видели планы по дальнейшему развитию — это серьезные амбиции. Столько хороших вещей было сделано по Нижнекамску, востребованных проектов. Удачно жениться не всегда у всех получается. Мы женились удачно. Думаю, и у них особо претензий нет, — заявил раис Татарстана. — Самые успешные специалисты переезжают в Казань из Москвы и Нижнего Новгорода — это же генетический потенциал, они здесь кого-то найдут, детей будут рожать. Мы очень рады, что такой центр притяжения появился здесь. Интересы государства и бизнеса не всегда совпадают, надо их соблюдать. А в данном случае все сложилось удачно.

Далее один из сотрудников спросил Минниханова об отношении к институту наставничества в компании.

— Я считаю, что это очень важно. Татары говорят: «В чьи сани сядешь, того и песню поешь». Это, во-первых, что заложили родители, кто в школе был твоим педагогом, ну и потом в какой коллектив ты попал, — пояснил глава республики. — Мой наставник с 1993 года — Минтимер Шаймиев. И ты даже не замечаешь, что у этого человека очень многому учишься. Я считаю, что институт наставничества очень важен. Поэтому мы полностью одобряем это движение и, конечно, очень важно, чтобы оно имело некий системный порядок. Я никуда не стремился, но всегда старался сделать свою работу хорошо. Сейчас я уже 14 лет возглавляю Татарстан — никогда не думал, что так будет.

Также состоялось общение с сотрудниками в рамках клуба «Встречи без галстуков». предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой СИБУР

С ним согласился Михаил Карисалов.

— Жизнь очень сложная, и у каждого своя, но достаточно мудрую формулу сказал Рустам Нургалиевич — все начинается с самого начала. Семья — важнейшая ячейка, — подчеркнул он.

Деловой квартал СИБУРа планируют полностью сдать в конце 2026 года

Обновленное здание стало первым объектом будущего делового квартала общей площадью 8 га. Строительство еще одного, НИОКР-центра, запустили в конце февраля при участии президента России Владимира Путина. Стоимость проекта оценивается в 8—10 миллиардов. Центр планируют достроить в 2026 году.

Обновленное здание стало первым объектом будущего делового квартала общей площадью 8 га. предоставлено пресс-службой «СИБУР»

Также в рамках возведения делового квартала в 2024—2025 годах реконструируют еще два корпуса «Казаньоргсинтеза». Здания будут связаны между собой дорожно-транспортной инфраструктурой и общественными пространствами. Квартал будет доступен не только для сотрудников предприятия, но и для обычных горожан.

— В совокупности вся эта территория будет завершена приблизительно в конце 2026 года, — подчеркнула куратор СИБУР-РТ Марина Медведева.