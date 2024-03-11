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Президент России назначил новым заместителем министра обороны генерал-лейтенанта Андрея Булыгу

19:29, 11.03.2024

Президент России назначил новым заместителем министра обороны генерал-лейтенанта Андрея Булыгу. Он будет отвечать за материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Ранее генерал-лейтенант Андрей Булыга занимал должность заместителя командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению.

Ранее сообщалось, что министром внутренних дел по Республике Татарстан стал генерал-майор полиции Дамир Сатретдинов. Президент России уже подписал указ о назначении.

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Разиль Самигуллин
Общество
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