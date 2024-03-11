Школьники из Арского района Татарстана переводят «Смешариков» и «Лунтика» на татарский язык
Школьники из Новокинерской школы Арского района Татарстана занялись переводом мультфильмов «Смешарики» и «Лунтик» на татарский язык. Об этом «Реальному времени» рассказали в татарстанском отделении «Движения первых».
На данный момент участники движения полностью самостоятельно завершили перевод и озвучивание серии «Смешариков» «Кордебалет». Работа опубликована в telegram-канале «Движения первых» в Татарстане.
Как рассказали «Реальному времени» в организации, перевод и озвучивание серии «Лунтика» «Радио передача» тоже завершен, но ролик пока не опубликован.
В работе над переводом «Смешариков» принимали участие следующие ученики:
- Монтажер — Тухфатуллин Ильяс.
- Крош — Хусаенова Айзиля.
- Ежик — Хусаенова Айсылу.
- Совунья — Мухаметшина Лилия.
- Копатыч — Тухфатуллин Ильяс.
- Нюша — Корейкина Диана.
- Кар-карыч — Хафизов Юсуп.
- Пин — Тухфатуллин Ильяс.
Некоторые из них принимали участие и в переводе «Лунтика»:
- Монтажер — Тухфатуллин Ильяс.
- Лунтик — Галиева Марьям.
- Кузя — Хабибуллин Райхан.
- Вупсень — Мухаметшина Лилия.
- Пупсень — Зиганшин Амир.
- Пескарь Иванович — Хафизов Юсуп.
- Дядя Шнюк — Тухфатуллин Ильяс.
- Мила — Мунасыпова Алия.
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