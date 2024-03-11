Школьники из Арского района Татарстана переводят «Смешариков» и «Лунтика» на татарский язык

Школьники из Новокинерской школы Арского района Татарстана занялись переводом мультфильмов «Смешарики» и «Лунтик» на татарский язык. Об этом «Реальному времени» рассказали в татарстанском отделении «Движения первых».

На данный момент участники движения полностью самостоятельно завершили перевод и озвучивание серии «Смешариков» «Кордебалет». Работа опубликована в telegram-канале «Движения первых» в Татарстане.

Как рассказали «Реальному времени» в организации, перевод и озвучивание серии «Лунтика» «Радио передача» тоже завершен, но ролик пока не опубликован.

В работе над переводом «Смешариков» принимали участие следующие ученики:

Монтажер — Тухфатуллин Ильяс.

Крош — Хусаенова Айзиля.

Ежик — Хусаенова Айсылу.

Совунья — Мухаметшина Лилия.

Копатыч — Тухфатуллин Ильяс.

Нюша — Корейкина Диана.

Кар-карыч — Хафизов Юсуп.

Пин — Тухфатуллин Ильяс.

Некоторые из них принимали участие и в переводе «Лунтика»:

Монтажер — Тухфатуллин Ильяс.

Лунтик — Галиева Марьям.

Кузя — Хабибуллин Райхан.

Вупсень — Мухаметшина Лилия.

Пупсень — Зиганшин Амир.

Пескарь Иванович — Хафизов Юсуп.

Дядя Шнюк — Тухфатуллин Ильяс.

Мила — Мунасыпова Алия.

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Артем Гафаров