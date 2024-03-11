Вице-президент Федерации фиджитал спорта Татарстана посетил Фиджитал-центр в Зеленодольске

Вице-президент Федерации фиджитал спорта Татарстана Булат Гибадуллин посетил Фиджитал-центр в Зеленодольске, где встретился с участниками и чемпионами города. Спортсмены занимаются в Фиджитал-центре, который активно развивают при поддержке главы района Михаила Афанасьева и Федерации фиджитал спорта. Об этом изданию «Реальное время» рассказал руководитель центра Сергей Устинов.

В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее взаимодействие и совместные проекты. Они также побывали на стройке ИТ-парка, где определили потенциальные места для расширения фиджитал-направлений в районе. Ранее сообщалось, что Фиджитал-центр в Зеленодольске откроют 11 марта. В церемонии примет участие Федерация фиджитал-спорта.

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Разиль Самигуллин