В Татарстане число инвесторов, имеющих брокерские счета на Московской бирже, выросло до 959,4 тыс.

По итогам февраля 2024 года в Республике Татарстан насчитали 959,4 тыс. частных инвесторов, имеющих открытые брокерские счета на Московской бирже. Это на 19 623 человека больше, чем в феврале 2023 года. Из них 136 235 инвесторов совершали сделки на рынках акций и облигаций. По сравнению с февралем 2023 года это число выросло на 65%.

Общее количество физических лиц, имеющих брокерские счета, достигло 30,7 млн человек. Они открыли 54,3 млн брокерских счетов. Данные были собраны по итогам прошлого месяца.

Ранее сообщалось, что количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, в феврале 2024 года достигло 30,7 млн. За месяц оно увеличилось на 500 000. Количество открытых счетов выросло до 54,3 миллиона.

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Разиль Самигуллин