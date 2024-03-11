Нехватку кадров назвали основной проблемой стартапов в Казани

Согласно результатам исследования, 68% представителей сегмента электронной торговли и 41% представителей сферы IT в Казани рассказали о нехватке кадров как о самой распространенной проблеме для стартапов в городе в 2023 году. Предприниматели из сферы электронной торговли также выделили недостаток доступного финансирования и инвестиций (18%). Такими данными с «Реальным временем» поделились в «Стартап Академии» бизнес-школы СКОЛКОВО.

При этом четверть предпринимателей из Казани инвестировали в развитие своего стартапа в минувшем году от 600 тысяч до одного миллиона рублей. Каждый пятый — два-три миллиона рублей, а 18% — сто-двести тысяч рублей. 15% стартаперов вложили в свое дело четыре-пять миллионов рублей.



Наиболее популярными сферами для запуска стартапов среди предпринимателей Казани оказались электронная коммерция (25%), IT (21%), финансы и блокчейн (12%). Также опрошенные выделили недвижимость и девелопмент (10%), туризм и пищевую промышленность (по 7%).

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Артем Гафаров