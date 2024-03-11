Стартапы в Казани инвестировали в свое развитие от 100 тысяч до 5 миллионов рублей

Фото: Максим Платонов

Четверть предпринимателей из Казани (24%) инвестировали в развитие своего стартапа в 2023 году от 600 тысяч до одного миллиона рублей. Пятая часть (22%) — два-три миллиона рублей, а 18% — сто-двести тысяч рублей. При этом 15% вложили в свое дело четыре-пять миллионов рублей. Такими данными с «Реальным временем» поделились в «Стартап Академии» бизнес-школы СКОЛКОВО.

Стартаперы также поделились своими успехами в адаптации к новой реальности. Так, треть (34%) опрошенных однозначно ответили, что смогли адаптироваться к изменениям и преодолеть все трудности, а четверть ответили, что «скорее справились, чем нет». 28% признались, что не смогли подстроиться под новую экономическую реальность.

Участники исследования также поделились своим мнением о мерах, которые могли бы способствовать развитию экосистемы стартапов в России. Например, четверть (28%) считает, что упрощение правового регулирования, процедур создания и регистрации компании могло бы облегчить жизнь начинающим предпринимателям. Еще 27% отметили повышение доступности финансирования и налоговых льгот для стартапов, а четверть — проведение мероприятий по повышению квалификации и поддержке молодых предпринимателей.

При этом самой распространенной проблемой для стартаперов стала нехватка нужных кадров — об этом рассказали 68% предпринимателей из е-сom и 41% IT-предпринимателей. Для e-com-стартаперов проблемами также стали недостаток доступного финансирования и инвестиций (18%). Блокчейн-стартаперы отметили проблему ограниченных возможностей для масштабирования бизнеса из-за отсутствия ресурсов (27%) и высокий уровень конкуренции на рынке (21%).

Наконец, стартаперы поделились своими ожиданиями от деятельности их бизнесов. Большая часть (41%) ожидает в ближайшие три года постепенного развития своих компаний с умеренным ростом, пятая часть — установления устойчивого позиционирования на рынке, а 14% планируют закрыться.

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Артем Гафаров