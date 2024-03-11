Биткоин стал восьмой крупнейшей ценностью в мире

По данным companiesmarketcap, биткоин обошел серебро и стал восьмой ценностью в мировой экономике по уровню торговли. Его капитализация превысила 1,4 триллиона долларов после обновления исторического максимума. Крупнейшие активы — золото и акции компаний Microsoft и Apple.

Доля биткоина в общей капитализации криптовалютного рынка составляет почти 54%. Общая капитализация всех криптоактивов без учета биткоина (индекс TOTAL2) равна 1,2 триллиона, из которых почти 600 миллиардов приходится на Ethereum и стейблкоин USDT.

Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю цена биткоина выросла примерно на 13%. В настоящее время криптовалюта торгуется на отметке $69,7 тысячи. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов проанализировал ситуацию на рынке и оценил перспективы движения курса биткоина на ближайшие семь дней.

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Разиль Самигуллин