В Госдуме предложили ввести альтернативу ЕГЭ

Госдума внесет изменения в закон «Об образовании в Российской Федерации». Согласно этому законопроекту, у выпускников школ будет выбор между написанием ЕГЭ и сдачей экзаменов по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

В проекте инициативы также отмечается: с каждым годом наблюдается увеличение количества суицидов среди подростков, сдающих ЕГЭ. Так, в 2023 году случаи самоубийства зафиксированы в Брянской и Забайкальской областях, где несколько выпускников покончили с собой сразу после обнародования результатов ЕГЭ.

Также, по данным Центра развития перспективных технологий, в 2023 году в период проведения ЕГЭ траты россиян на растительные успокоительные препараты и глицин выросли до 471,9 млн рублей. В этот же период было продано 5,4 миллиона упаковок успокоительных средств, а среднесуточное потребление глицина, в сравнении с началом года, выросло с 55,2 тыс. до 61,2 тыс. упаковок.

Ранее сообщалось, что, по данным опроса SuperJob, 61% жителей Казани негативно оценивают Единый государственный экзамен и считают, что его надо отменить. В поддержку ЕГЭ высказались только 15% опрошенных.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин