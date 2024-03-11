Ильдар Ситдиков: огарничения на импорт семян повысят цену на сельхозпродукцию

Владелец бренда «Ягодная долина» Ильдар Ситдиков в разговоре с «Реальным временем» рассказал, что законодательные ограничения на импорт семян негативно скажутся на потребителях. По его словам, запреты повысят цену на сельскохозяйственную продукцию и лишь незначительно скажутся на работе аграриев. Сейчас он ввозит семена из Италии.

По его словам, альтернативы на российском рынке сейчас нет. Поэтому ограничения на ввоз семян негативно скажутся на стоимости посадок и цене готовой продукции. Дополнительные расходы лягут на плечи покупателей. При этом Ситдиков отметил, что никаких сложностей с сельскохозяйственной техникой у него нет. Диллеры, поставляющие ее, сами выходят на связь для продолжения сотрудничества и обслуживания оборудования. Отметил аграрий и отсутствие проблем с ГСМ.





В этом году Ситдиков заявил о планах по увеличению посевных площадей. Высадка растений на его предприятии начнется 10 апреля, а урожай будет зависеть исключительно от погоды. По словам Ситдикова, проблем нет и с количеством удобрений, и со средствами для защиты посевов от вредителей. На них он тратит около 5 млн рублей: миллион в Зеленодольском районе и четыре миллиона — в Альметьевском. При этом в Зеленодольском районе во время посадки задействованы 25 человек, а в Альметьевском — в 4 раза больше

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Раззиль Самигуллин