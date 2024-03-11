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В Татарстане увеличили выплаты молодым специалистам в государственных спортшколах

13:37, 11.03.2024

Кабинет министров Республики Татарстан принял решение внести изменения в постановление «Об установлении денежных выплат работникам — молодым специалистам физкультурных и спортивных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки».

Согласно изменениям, выплаты молодым специалистам, работающим в государственных и муниципальных спортивных организациях, будут увеличены с 20 000 до 100 000 рублей. Выплаты увеличили в 5 раз.

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Нафиса Миннехузина
СпортОбществоОбразование Татарстан
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