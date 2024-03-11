Хедлайнерами фестиваля «Всей семьей на выборы» в Казани будут «Иванушки International», Ваня Дмитриенко, Хабиб

В рамках семейного фестиваля «Всей семьей на выборы» хедлайнерами в Казани выступят «Иванушки International», Ваня Дмитриенко, Хабиб, «Кар-мэн» и «Хор Турецкого». Также в фестивале будут участвовать артисты татарской эстрады.

А для проголосовавших казанцев проведут интерактивную программу с выездными площадками питания, масленичные гулянья с интернациональной кухней и выступлением уличных театров.

Семейный фестиваль пройдет в Казани 17 марта на площадке «Ак Барс Арена» с 12.00 до 23.00. А также для всех проголосовавших проезд на общественном транспорте в дни выборов президента Российской Федерации будет бесплатным.

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Нафиса Миннехузина