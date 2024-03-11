Владимир Путин подписал закон о запрете размещения рекламы у иноагентов

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещать рекламу физических и юридических лиц на ресурсах иностранных агентов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Кроме того, запрещается размещать рекламу иноагентов.

Закон вносит изменения в статью «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», закрепляя в ней нормы ограничений и запретов, предусмотренных законом «О рекламе».

В первую очередь под действие закона попадают наиболее популярные блогеры-миллионники — журналисты Юрий Дудь*, Алексей Пивоваров*, Катерина Гордеева*, Ирина Шихман*, а также блогеры Николай Соболев* и Илья Варламов*. Также рекламных доходов лишатся и менее известные иноагенты, которые продолжали зарабатывать в России.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о запрете рекламы российских физических и юридических лиц на сайтах иноагентов, в соцсетях и на других интернет-площадках. Решение одобрено единогласно, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.



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Разиль Самигуллин