Итоги дня: перенос открытия елок Казани, передача активов «Рольфа», перегруз поликлиник Татарстана
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 22 декабря:
- В Казани перенесли открытие главной елки — оно состоится 26 декабря, а не 23-го, как планировалось изначально. Решение объяснили теплой погодой, которая мешает подготовить площадку. Поменялась и дата открытия елки в сквере 100-летия образования строительной отрасли Татарстана — точную дату и время еще не определили.
- В Минздраве Татарстана заявили, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в республике стабильна. Свободно около 10% коек для пациентов с COVID-19. В то же время на фоне роста заболеваемости ОРВИ медучреждения «работают с перегрузкой».
- С начала сентября в Татарстана зафиксировали 3 631 случай заражения гриппом, что меньше, чем за аналогичный период прошло года, когда их было 5 751. В школах из-за заболеваемости на разобщении находятся 93 класса, 91 из которых — в Казани.
- Президент России Владимир Путин подписал указ о передачи акций автодилера АО «Рольф» и его дочерних компаний во временное управление Росимущества. Это более 660,7 млн акций, принадлежащих кипрской Delance Limited, и 15,1 тысячи акций, находившихся у «Рольф моторс».
- Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела по факту хлопка газа в доме в Осиново — он произошел утром 21 декабря. Доклад должен представить руководитель следственного управления по Татарстану Валерий Липский.
- По итогам конкурса Президентского фонда культурных инициатив из 321 заявки, поданной татарстанцами, 22 проекта получили поддержку. Ее сумма — 21,5 млн рублей, а предложенное софинансирование от авторов проектов и привлеченные средства составили 31,9 млн.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов проверил качество дороги Алексеевское — Альметьевск в составе платной трассы Шали (М-7) — Бавлы (М-5). По прибытии в пункт назначения он заявил о высоком качестве покрытия и существенном сокращении времени на дорогу.
- Реконструкцией здания ЦУМа в Казани займется ООО «Евростройхолдинг+». Контракт стоимостью 9,7 млн рублей с компанией подписал Главстрой Татарстана. Завершить работы в здании должны к 1 декабря 2024 года.
- МВД России разработало новый регламент сдачи экзамена на водительские права. Он вступит в силу с 1 апреля 2024 года и расширит перечень оснований для отказа в допуске к экзаменам.
- Генконсул Турции в Казани Угул Йылмаз заявил, что в 2022 году внешнеторговый оборот между Татарстаном и его страной увеличился с одного до двух миллиардов долларов. За девять месяцев 2023-го он превысил этот показатель.
- За январь — ноябрь 2023 года Казань посетили 185,8 тысячи иностранцев, что на 17,8 тысячи больше, чем за аналогичный период 2022-го. Чаще всего приезжали представители Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Турции и Китая.
- Совет Федерации одобрил закон об организации Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», который Казань примет в 2024 году. Документу осталось пройти подписание у президента России.
- Татарстан получит 393,5 млн рублей на ускоренную реализацию дорожных проектов. На опережающее строительство трассы М-7 Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа направят 710 млн рублей.
- Уроженка Казани Камила Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию, набрав 81,85 балла. Второе место у Аделии Петросян, третье — у Софьи Муравьевой.
- Совет улемов ДУМ России разрешил мусульманам использовать криптовалюту. В принятой фетве проговаривается о разрешенности оборота и инвестирования в криптовалюту при соблюдении ряда требований.
- В России стоимость перелетов в новогодние праздники снизилась на 7—39% после проверки ФАС. Появились билеты экономкласса со сниженной ценой в направлении юга России, регионов Северного Кавказа, а также в крупнейшие города страны и обратно.
- Владимир Путин и глава Палестины Махмуд Аббас обсудили по телефону вопросы, связанные с обострением палестино-израильского конфликта, прежде всего в секторе Газа. Российский лидер проинформировал Аббаса о предпринимаемых шагах в целях содействия деэскалации конфликта.
Ключевые события 667-го дня специальной военной операции на Украине:
- Около 10:00 и 11:45 над Брянской областью средствами ПВО сбиты два беспилотника ВСУ. В 13:50 и 14:00 еще два украинских БПЛА уничтожили над Калужской областью. В 14:40 беспилотный летательный аппарат сбили в Московской области.
- С 16 по 22 декабря Вооруженными Силами России нанесены 39 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной аэродромной инфраструктуре, средствам навигационного обеспечения полетов, базам горючего, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники ВСУ. Все назначенные объекты поражены.
- На Купянском направлении отражены 53 атаки ВСУ. Нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 60-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад украинских войск. ВСУ за неделю потеряли свыше 355 военнослужащих, четыре танка, в том числе два Leopard, 19 боевых бронированных машин, 13 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.
- На Красно-Лиманском направлении отражены 13 атак штурмовых групп ВСУ. За неделю украинские войска потеряли убитыми и ранеными до 1 155 военнослужащих, танк, 19 боевых бронированных машин, 21 автомобиль и семь орудий полевой артиллерии.
- На Донецком направлении улучшено положение ВС России по переднему краю. Отражены 43 атаки штурмовых групп ВСУ, которые потеряли до 1 610 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 17 боевых бронированных машин, пусковую установку HIMARS, 24 автомобиля и 44 орудия полевой артиллерии.
- На Южно-Донецком направлении отражены 10 атак ВСУ. Украинские войска на этом направлении потеряли свыше 670 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.
- На Запорожском направлении отражены шесть атак ВСУ. Украинские потери составили: до 390 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, 5 боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии.
- На Херсонском направлении пресечены все попытки высадки диверсионных групп ВСУ на островах и левом берегу Днепра. Нанесено поражение подразделениям 36-й и 37-й бригад украинской морской пехоты около н. п. Тягинка и Белозерка. ВСУ на этом направлении потеряли убитыми и ранеными до 510 военнослужащих, танк, 37 автомобилей, 24 лодки и 20 орудий полевой артиллерии.
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Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономика Татарстан
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