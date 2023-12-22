Казань за 11 месяцев посетили около 186 тысяч иностранцев

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Столицу Татарстана за январь — ноябрь 2023 года посетили 185,8 тысячи иностранцев, что на 17,8 тысячи больше, чем за аналогичный период 2022-го. Статистику предоставила замначальника отдела по вопросам миграции Управления МВД России по Казани Наталья Абросимова.

По ее словам, город посетили иностранцы 171 страны. Чаще всего приезжали представители Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Турции и Китая.

Около 51 тысячи мигрантов приезжали в Казань ради работы, еще 29 тысяч человек решили получить образование. Порядка 27,5 тысячи иностранцев отправлялись в столицу Татарстана по личным причинам.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, в начале этого месяца начальник полиции Управления МВД России по Казани Ильнур Хаялиев рассказал, что в городе с начала 2023 года выявили 8 512 административных нарушений миграционного законодательства. По его словам, с начала 2023 года столицу Татарстана посетили 170 тысяч иностранцев из 170 стран — это на 12% больше, чем в прошлом году.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов