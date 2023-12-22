Владимир Путин и президент Палестины обсудили урегулирование конфликта в секторе Газа

Президент России Владимир Путин и глава Палестины Махмуд Аббас обсудили по телефону вопросы, связанные с обострением палестино-израильского конфликта, прежде всего, в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Подробно рассмотрены вопросы, связанные с беспрецедентным обострением палестино-израильского конфликта, прежде всего, в секторе Газа, — рассказали в Кремле.

Владимир Путин проинформировал Аббаса о предпринимаемых российской стороной шагах в целях содействия деэскалации конфликта в секторе Газа.

— С учетом проведенных контактов с лидерами ближневосточных государств Владимир Путин проинформировал о предпринимаемых российской стороной шагах в целях содействия деэскалации конфликта и обеспечения бесперебойной доставки гуманитарной помощи нуждающимся, — сообщили в пресс-службе.

Стороны выступили за скорейшее прекращение кровопролития в зоне палестино-израильского конфликта и возобновление политического урегулирования.

— Подчеркнута важность скорейшего прекращения кровопролития и возобновления политического процесса ближневосточного урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе, предусматривающей создание Государства Палестина в границах 1967 года, — говорится в сообщении.

Вместе с этим Владимир Путин поддержал усилия Аббаса по урегулированию конфликта с Израилем на основе двугосударственной формулы ООН.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Сегодня утром Израиль предложил палестинскому движению ХАМАС новые условия перемирия. Речь идет о недельной паузе в боевых действиях в секторе Газа в обмен на освобождение около 35 заложников.



Вчера премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вооруженный конфликт в секторе Газа завершится после уничтожения палестинского движения ХАМАС. Напомним, ХАМАС ранее отказалось от предложения Израиля прекратить огонь сроком на одну неделю в обмен на освобождение заложников. По словам одного из палестинских чиновников, «позиция ХАМАС остается неизменной: у них нет желания создавать гуманитарные паузы, движение хочет полного прекращения израильской войны в Газе».



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Максим Кокунин