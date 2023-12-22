Татарстанцы получат от Президентского Фонда культурных инициатив более 21,5 млрд рублей

Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта Президентского Фонда культурных инициатив

По итогам первого конкурса 2024 года Президентского Фонда культурных инициатив (ПФКИ) из 321 заявки, поданной жителями Татарстана, 22 проекта получили поддержку. Об этом «Реальному времени» рассказала руководитель департамента коммуникаций ПФКИ Ольга Кудишина.

— Восьмое место в федеральном рейтинге занимает Татарстан по количеству поддержанных проектов. 22 проекта. 21 536 379 рублей — сумма поддержки. Предложенное софинансирование от авторов проектов и привлеченные средства — 31 947 013 рублей, — сообщила Кудишина.

Кроме Татарстана, в топ-10 по этому показателю входят Москва, Удмуртская Республика, Санкт-Петербург, Белгородская и Челябинская области, Краснодарский край, Новосибирская область, Башкортостан и Самарская область.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Всего на первый конкурс следующего года в Президентский Фонд культурных инициатив из 86 регионов поступило более 7 тысяч заявок на 32,6 млрд рублей. Заявочная кампания проходила с 25 июля по 31 августа.

Координационный комитет конкурсов на своем итоговом заседании, прошедшем 21 декабря в Москве, поддержал 883 проекта на сумму 3 917 150 903 рубля.

Самыми популярными направлениями стали «Культурный код», «Место силы» и «Молодые лидеры». Среди типов проектов — образовательные и наставнические в области культуры и искусства и креативные индустрии, включая цифровые технологии. Кроме того, в списке есть и проекты, предусматривающие проведение фестивалей, премий и форумов, рассказали в фонде.

Мурал по мотивам романа татарского писателя и журналиста Абдурахмана Абсалямова «Белые цветы», созданный в рамках Международного фестиваля уличного искусства «Культурный код». realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Напомним, что ПФКИ был создан в мае 2021 года по предложению президента РФ Владимира Путина. За 2 года татарстанцы прислали почти 3,5 тысячи заявок на получение гранта, более 200 идей получили финансирование на сумму свыше 368 млн рублей (с учетом первого конкурса 2024 года, — прим. ред.) нашли поддержку у государства.

— Среди поддержанных проектов есть настолько яркие, что их заметили и за пределами региона. Это Международный фестиваль национальных культур «Россия — Восток» («Восточный базар в Казани»), Межрегиональная кинопремия «Золотая тарелка» («Алтын тэлинке»), Международный фестиваль медиаискусства «НУР», «Р.П.Ц.» — первый сериал-драмеди о жизни Русской православной церкви глазами молодежи, театральная лаборатория в жанре клоунады «БалагурЛаб», есть необычный проект Tatar Home — развитие татарского интерьерного бренда, фестиваль к 150-летию со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова «Рахманинов. Грани». Еще среди ярких проектов, поддержанных фондом в Республике Татарстан, — цикл мероприятий к 150-летию со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина, Международный фестиваль иллюстрации «Астра» и многие другие. Большинство проектов подготовлены на высоком уровне, — добавили в фонде.

Международный фестиваль медиаискусства «НУР». realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

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Галия Шакирова, Илина Хакимова