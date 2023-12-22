МВД России поменяет правила сдачи экзамена на водительские права с 1 апреля 2024 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России подготовили новый регламент сдачи экзамена на водительские права. Он вступит в силу с 1 апреля 2024 года, сообщает «МВД Медиа».

Проект расширит перечень оснований для отказа в допуске к экзаменам на право управления транспортными средствами и выдаче водительских прав. Например, ограничения будут касаться лиц, которых ждут военкоматы.

— Отказ будет выдан лицам, не имеющим право на управление транспортными средствами других категорий и подкатегорий, при этом подвергнутым административному наказанию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения или невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Эти лица не будут допускаться к сдаче экзаменов и не смогут получить водительское удостоверение до истечения срока, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию, — говорится на сайте «МВД Медиа».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Другие нововведения разрешают набирать будущим водителям семь штрафных баллов вместо пяти.



Напомним, в экзамен на водительские права внесли коррективы в билеты для проведения теоретического экзамена на получение водительских удостоверений на управление всеми категориями транспортных средств. В том числе в корректировки включили правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

В июле татарстанцев попросили не откладывать обмен водительских удостоверений, так как в 2025—2026 годах могут возникнуть большие очереди из тех, кому нужно пройти эту процедуру. Рекомендацию дал заместитель начальника управления Госавтоинспекции МВД по республике.

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Айрат Назипов