Совфед России одобрил закон о проведении турнира «Игры будущего»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Совет Федерации России одобрил закон об организации Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Документ включает в себя положения, определяющие цели соревнований, полномочия их организаторов и другие необходимые правила.

Главной целью «Игр будущего» является поощрение и популяризация видов спорта, объединяющих физическую активность и цифровые технологии, как на национальном, так и на международном уровнях.

Соревнования предоставляют возможность демонстрировать и развивать спортивные навыки, а также способствуют установлению контактов между участниками, тренерами и судьями.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

«Игры будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Указ об их проведении подписал президент России Владимир Путин, участие которого также ожидают на открытии этих соревнований.



На этой неделе министр спорта республики Владимир Леонов заявил, что Казань находится на финальной стадии подготовки к мультиспортивному турниру. Программа соревнований уже окончательно сформирована. В Москве же состоялась жеребьевка первых пяти дисциплин Международного мультиспортивного турнира.



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Максим Кокунин