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Реконструкцией казанского ЦУМа займется «Евростройхолдинг+» Владимира Казилова

15:28, 22.12.2023 1
Реконструкцией казанского ЦУМа займется «Евростройхолдинг+» Владимира Казилова
Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Реконструкцией здания ЦУМа в Казани, расположенного по ул. Московской, займется ООО «Евростройхолдинг+». Контракт с компаний подписал Главстрой Татарстана.

Работы в здании казанского ЦУМа обойдутся в 9,7 млн рублей. Сумма по сравнению с начальной ценой сократилась почти на 49 тысяч, подсчитало «Реальное время», изучив документацию.

Завершить работы в здании должны к 1 декабря 2024 года. Профинансируют их из бюджета Татарстана.

realnoevremya.ru/Инна Серова (архив)

Напомним, площадь казанского ЦУМа достигает 32 тысяч «квадратов». После реконструкции там расположится Центр народно-художественных промыслов и мастеров — мастерские, производственные площадки, а также пространства для проведения мастер-классов.

— Стоит задача вернуть былую славу Центрального универсального магазина. Если кто помнит, в свое время это действительно был центральный магазин, — рассказывал заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин.

В октябре раис Татарстана Рустам Минниханов поручил осмотреть все этажи ЦУМа, определить полезные площади для использования под мастерские и производственные точки, а также под зоны питания. В планах замена электрики и вентиляции.

Компания казанского застройщика Владимира Казилова ООО «Евростройхолдинг+» занимается в столице Татарстана и другими проектами. Среди них, например, новое здание театра Камала на озере Кабан. В ее портфолио и проекты в сфере здравоохранения — лечебно-реабилитационный центр на территории городской клинической больницы №7 в Казани. А также строительство следственного изолятора за 5,8 миллиарда рублей и реконструкция здания бывшего Национального культурного центра «Казань» под размещение Национальной библиотеки — два контракта на 961,6 и 930,4 миллиона рублей.

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Татьяна Демина
БизнесУслугиНедвижимость Татарстан Город Казань
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:47
    С нетерпением ждем обновленный ЦУМ
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