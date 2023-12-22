Реконструкцией казанского ЦУМа займется «Евростройхолдинг+» Владимира Казилова

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Реконструкцией здания ЦУМа в Казани, расположенного по ул. Московской, займется ООО «Евростройхолдинг+». Контракт с компаний подписал Главстрой Татарстана.

Работы в здании казанского ЦУМа обойдутся в 9,7 млн рублей. Сумма по сравнению с начальной ценой сократилась почти на 49 тысяч, подсчитало «Реальное время», изучив документацию.



Завершить работы в здании должны к 1 декабря 2024 года. Профинансируют их из бюджета Татарстана.

realnoevremya.ru/Инна Серова (архив)

Напомним, площадь казанского ЦУМа достигает 32 тысяч «квадратов». После реконструкции там расположится Центр народно-художественных промыслов и мастеров — мастерские, производственные площадки, а также пространства для проведения мастер-классов.



— Стоит задача вернуть былую славу Центрального универсального магазина. Если кто помнит, в свое время это действительно был центральный магазин, — рассказывал заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин.



В октябре раис Татарстана Рустам Минниханов поручил осмотреть все этажи ЦУМа, определить полезные площади для использования под мастерские и производственные точки, а также под зоны питания. В планах замена электрики и вентиляции.

Компания казанского застройщика Владимира Казилова ООО «Евростройхолдинг+» занимается в столице Татарстана и другими проектами. Среди них, например, новое здание театра Камала на озере Кабан. В ее портфолио и проекты в сфере здравоохранения — лечебно-реабилитационный центр на территории городской клинической больницы №7 в Казани. А также строительство следственного изолятора за 5,8 миллиарда рублей и реконструкция здания бывшего Национального культурного центра «Казань» под размещение Национальной библиотеки — два контракта на 961,6 и 930,4 миллиона рублей.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина