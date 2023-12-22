После проверки ФАС цены на авиабилеты в праздники снизили на 7—39%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России цены на авиабилеты в новогодние праздники снизились на 7—39% после проверки Федеральной антимонопольной службы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мониторинг ФАС ведется по более чем 330 наиболее востребованным маршрутам.

— Проведя анализ данных, ведомство рекомендовало авиакомпаниям пересмотреть политику формирования цен на авиабилеты в период высокого спроса. В результате этой работы цены на авиаперелеты в праздничные дни были скорректированы, — сообщили в пресс-службе ведомства.

На сегодняшний день в продаже появились билеты эконом-класса со сниженной ценой в направлении юга России, регионов Северного Кавказа, а также в крупнейшие города страны и обратно в период новогодних праздников.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, направление Москва — Казань вошло в топ наиболее популярных туристических маршрутов в 2023 году. Оно оказалось на восьмом месте с долей пассажиров среди всех внутренних авианаправлений на уровне 1,6%.



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Максим Кокунин