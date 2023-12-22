На трассу М-7 в Татарстане выделят 710 млн рублей из федерального бюджета

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Из федерального бюджета на обеспечение опережающего строительства федеральной трассы М-7 Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа направят 710 млн рублей. В частности, деньги пойдут на обход Нижнекамска и Набережных Челнов.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства России. Кроме того, дополнительное финансирование получат три республики — Адыгея, Кабардино-Балкария и Крым, а также две области — Архангельская и Рязанская. На развитие дорог и соответствующей инфраструктуры будет выделено около 570 млн рублей.

По словам премьер-министра страны Михаила Мишустина, такое решение позволит повысить доступность качественной дорожной инфраструктуры для жителей регионов, в том числе отдаленных населенных пунктов, а также реализовать проекты в сфере туризма и глобальной торговли.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, АО «Татдортрансинвест» получит субсидию в размере 913,3 млн рублей на строительство трассы от А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — трасса М-7 «Волга» до границы Казани. Работы должны будут проводиться на территории Зеленодольского района. Главным распорядителем средств, которые планируется выделить из бюджета Татарстана, должно стать Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.



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Айрат Назипов