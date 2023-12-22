Рустам Минниханов отправился в командировку по платной автодороге Алексеевское — Альметьевск

Фото: скриншот realnoevremya.ru / видео пресс-службы раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня утром лично проверил качество автомобильной дороги Алексеевское — Альметьевск в составе платной трассы Шали (М-7) — Бавлы (М-5). Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики.

Протяженность участка составляет 145 км, завершить все работы и сдать трассу планируют к октябрю 2024 года.

По прибытии в пункт назначения — Альметьевск — раис Татарстана поделился своими впечатлениями от проезда по новой автодороге. Рустам Минниханов обратил внимание на высокое качество покрытия и существенное сокращение времени на дорогу. Максимально допустимая скорость на данной трассе составляет 120 км/ч.

По отрезку платной трассы дорога из Казани до Альметьевска занимает всего чуть больше часа.

По состоянию на сегодняшний день на трассе ведутся работы по возведению инфраструктуры, строятся крупные развязки. В ближайшее время автодорога будет полностью освещена. Въезд на платный участок дороги будет фиксироваться автоматически благодаря интеллектуальной транспортной системе.

В конце ноября сообщалось, что техническая готовность участка Алексеевское — Альметьевск в составе трассы Шали — Бавлы составляет 63%. Напомним, Шали — Бавлы станет платной автомагистралью и составным участком международного транспортного коридора Европа — Западный Китай. Строительство трассы условно разделено на четыре участка: Сорочьи Горы — Шали (М-7) — 40 км, мостовой переход через Каму у села Сорочьи Горы — 14 км, Алексеевское — Альметьевск — 145 км, и Альметьевск — Бавлы (М-5) — 100 км.

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Илина Хакимова