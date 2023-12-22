Открытие главной елки Казани перенесли из-за погоды

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В столице Татарстана из-за погоды перенесли открытие главной елки, установленной у Центра семьи «Казан». Оно состоится 26 декабря в 17.30, сообщили в Дирекции парков и скверов города.

Изначально открытие центральной елки Казани планировалось на 23 декабря. Для гостей торжества подготовили интерактивное мероприятие, посвященное Году семьи.



В 2022 году главную елку Казани открыли 20 декабря. В тот же день от «Чаши» отправили партию гуманитарного груза в подшефный Татарстану Лисичанск.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также из-за погоды решено перенести открытие елки в сквере 100-летия образования строительной отрасли Татарстана. Точную дату и время еще не определили.

Напомним, в Казани температуры воздуха превышают 0 градусов. Накануне, 21 декабря, в городе зафиксировали температурный рекорд. Плюсовая температура ожидается и сегодня.



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Татьяна Демина