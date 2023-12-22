Угур Йылмаз: «Товарооборот Татарстана и Турции за девять месяцев превысил $2 млрд»

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

«Отрадная новость — оборот свыше $2 млрд»



Татарстан делает более цельными российско-турецкие отношения, заявил сегодня в ходе встречи с журналистами генеральный консул Турции в Казани Угул Йылмаз. В последние годы взаимодействие между государствами получило новый импульс, благодаря чему активно развиваются связи турецкой стороны и с нашей республикой.

— Мы объединяемся вокруг единой идеи для понимания общего будущего с точки зрения торговли и инвестиций, в этом есть большой потенциал. Наш внешнеторговый оборот увеличился с $1 млрд до $2 млрд в прошлом году — это серьезный рост, а в этом году по итогам девяти месяцев он уже превысил $2 млрд. Это приятная и отрадная новость! Будем вместе работать и стараться, чтобы на следующий год эти показатели выросли еще больше, — заявил генконсул.

Наш внешнеторговый оборот увеличился с $1 млрд до $2 млрд в прошлом году — это серьезный рост, а в этом году по итогам девяти месяцев он уже превысил $2 млрд. realnoevremya.ru/ Максим Платонов

По его словам, с консульством активно работает татарстанский Минпромторг и Агентство инвестиционного развития РТ. В среду министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко встретился с турецкими инвесторами, которые открыли в республике 10 заводов. В ближайшие годы в Татарстане планируется запустить и другие проекты с участием турецкого бизнеса, ответил на вопрос «Реального времени» господин Угур Йылмаз. От подробностей воздержался, но назвал сферы деятельности, в которых могут появиться эти проекты:

— Есть новые сферы для сотрудничества. Например, исламские финансы и исламский банкинг как один из потенциальных вопросов, над которым мы будем работать. То же самое — IT и искусственный интеллект или авиастроение и судостроение — все эти темы мы сейчас изучаем. Волга впадает в Каспийское море, здесь крупные порты, рядом Казахстан — это важная торговая и почтовая линия. Поэтому думаю, что в области судостроения у нас большие перспективы, будем вместе смотреть. Конечно, мы продолжим работать и в рамках прежних направлений сотрудничества, но надо и новые находить.

Татарстан делает более цельными российско-турецкие отношения, заявил сегодня на встрече с журналистами Угул Йылмаз. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой консульства

Треть всех инвестиций Турции в России приходится на Татарстан

Угур Йылмаз особо отметил активность коллег в республике: «У Татарстана прекрасная команда, очень открытая и искренняя, и это облегчает нашу работу». За время пребывания в Казани он успел посетить ряд объектов, осмотреть ИТ-парк им. Башира Рамеева и планирует поездку в Иннополис. По его словам, в Турции тоже много технопарков, но не такого масштаба. Недавно он побывал на мероприятии по теме искусственного интеллекта с участием раиса республики и остался под большим впечатлением:

— Мы увидели и поняли, насколько Татарстан продвинулся вперед. Почему мы этим интересуемся? Потому что — это тоже потенциал для двухстороннего сотрудничества. Смотрим, наблюдаем, где еще мы можем вместе работать в академическом, научном плане и в вопросах делового сотрудничества. В Казани начали строить центр Big data — это показывает, насколько большое внимание Татарстан уделяет этой теме. Надеюсь, что мы сможем пригласить компании из Турции.

Угур Йылмаз особо отметил активность коллег в республике: «У Татарстана прекрасная команда». realnoevremya.ru/ Максим Платонов

В консульский округ под руководством Угура Йылмаза кроме Татарстана входят еще и Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Чувашия и Самарская область. После встречи с руководством нашей республики он побывал в Уфе в рамках Международной недели бизнеса, где выступил на панельной дискуссии и встретился с руководством республики.

— В Уфе тоже смотрели какие у нас есть возможности для сотрудничества, поскольку заинтересованы в развитии взаимоотношений с Турцией. Наш товарооборот с этим регионом вырос до $286 млн. Конечно, не сравнить с Татарстаном, но все же. Мы подписали соглашение о создании совместного производства турецко-башкирских кранов. У Башкортостана в Гебзе есть завод, где производят сиденья для автомобилей. Но таких же крупных производств, как у «Татнефти» в Турции, у них нет. Поэтому будем смотреть, как мы сможем развивать наше сотрудничество.

По итогам визита в «Алабугу» генконсул отметил лидерство Татарстана по объемам турецких инвестиций в стране — это более $2 млрд: «Мы в этом плане лидеры. Практически треть общих инвестиций Турции в России приходится на Татарстан. Я думаю, здесь есть интерес и потенциал, который видят наши компании. А еще есть личная поддержка руководства республики по всем этим проектам. В Турции видят это особое отношение и, будем надеяться, продолжат инвестировать в республику».

Василя Ширшова