В Татарстане выявили 3,6 тысячи случаев заражения гриппом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С начала сентября в Татарстане зафиксировали 3 631 случай заражения гриппом, тогда как за аналогичный период прошлого года — 5 751. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина на пресс-конференции.



— Преобладает пока у нас на сегодня вирус гриппа А. Мы с вами знаем, что грипп В присоединяется в конце сезона, где-то в феврале-марте. Пока у нас период гриппа А. И мы его пейзажи видим, — сказала она.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в начале декабря руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России наблюдается одновременный рост заболеваемости коронавирусом и гриппом. Такая ситуация сложилась впервые за три года.



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Татьяна Демина