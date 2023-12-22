В ДУМ России разрешили мусульманам использовать криптовалюту

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Совет улемов Духовного управления мусульман России разрешил мусульманам использовать криптовалюту. Об этом рассказал зампред ДУМ страны Ильдар Аляутдинов.

— В принятой работой заседания фетве проговаривается о разрешенности оборота и инвестирования в криптовалюту при соблюдении ряда требований. Например, когда криптовалюту можно отнести к товару, валюте либо финансовому активу. Если не соблюдается хотя бы одно из требований, приводимых в фетве, то Совет рекомендует воздержаться от каких-либо операций с криптовалютой, — передает его слова «РИА Новости».

Собеседник подчеркнул, что такого рода инициативы «очень радуют российских мусульман», поскольку у них появляется реальная возможность реализовывать потребности, в частности, приобрести собственное жилье через доступные инструменты исламского жилищного финансирования.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В начале месяца цена биткоина превысила отметку в $40 тысяч. Такого показателя криптовалюта достигла впервые с 25 апреля 2022 года.



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Айрат Назипов