Фигуристка Камила Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов (архив)

Олимпийская чемпионка, уроженка Казани Камила Валиева лидирует в женском одиночном катании после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию. На соревнованиях, которые проходят в Челябинске, она набрала 81,85 балла.



Второе место досталось Аделии Петросян — 79,06. Софья Муравьева стала третьей, заработав 78,33 балла.

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов (архив)

Напомним, Камила Валиева выиграла золото шестого этапа в женском одиночном катании российской серии Гран‑при 2023/2024 по фигурному катанию. Соревнования проходили в Москве. Она набрала 226,22 балла.

На четвертом этапе Гран-при в Казани популярная фигуристка заняла четвертое место. Победа досталась представительнице Москвы Софье Муравьевой. В ее активе — 228,81 балла. Второй стала Алина Горбачева (219,02 балла). Дарья Садкова замкнула тройку лидеров (213,59 балла).



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Айрат Назипов