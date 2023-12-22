Татарстан получит более 393 млн рублей на ускоренную реализацию дорожных проектов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В этом году Татарстан получит более 393,5 млн рублей на ускоренную реализацию дорожных проектов, играющих важную роль в социально-экономическом развитии территорий. Соответствующее распоряжение Кабмина подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Всего средства в объеме 2,5 млрд рублей выделены для 12 российских регионов, включая Адыгею, Тыву, Камчатский и Приморский края, Амурскую, Архангельскую, Белгородскую, Калининградскую, Магаданскую, Смоленскую и Ярославскую области.

— Сегодняшнее решение положительно скажется на загрузке многих предприятий и их партнеров из смежных отраслей, ускорит развитие регионов, улучшит связанность наших территорий и, самое главное, позволит людям ездить комфортно и безопасно, — прокомментировал это решение Михаил Мишустин.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, 21 декабря в Татарстане открыли второй республиканский участок трассы М-12 и самый длинный мост через Волгу, соединив таким образом Казань и Москву новейшим скоростным маршрутом. Старт движению по видеомосту дал президент России Владимир Путин, а раис Татарстана Рустам Минниханов накануне успел протестировать одну из самых современных автодорог России. Как это было — в репортаже «Реального времени».

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Максим Кокунин