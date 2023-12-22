Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимущества акций АО «Рольф»
Акции автодилера АО «Рольф» и его дочерних компаний передаются во временное управление Росимущества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Так, во временное управление переходят 660 759 610 акций «Рольфа», принадлежащих кипрской Delance Limited, и 15 198 акций «Рольфа», принадлежащих «Рольф моторс».
Под временное управление также попадут все доли в уставном капитале «Рольф моторс», «Рольф эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф тех».
Указ вступает в силу со дня опубликования — 22 декабря 2023 года.
В июле этого года сообщалось, что доли АО «Данон Россия» и ООО «Балтика», принадлежащие иностранным компаниям, перешли во временное управление Росимущества. Так, под его управление перевели 83,3 тысячи обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тысяч акций «Данон Трейд».
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