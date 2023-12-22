Бастрыкину доложат о ходе расследования по факту хлопка газа в доме в Осиново

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах по факту хлопка газа в доме в Осиново. Происшествие случилось в квартире на втором этаже дома 21 декабря в 9.19 мск.

В результате хлопка в квартире выбило окна и обрушилась часть стены. Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту случившегося. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК России — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



По уточненной информации ГУ МЧС России по Татарстану, пострадал один человек. По предварительным данным, их было четыре. Троим осмотренным медицинская помощь не понадобилась.



предоставлено realnoevremya.ru администрацией Зеленодольского района Татарстана

Специалисты Минстроя Татарстана и ТИГП обследовали здание. Как рассказал глава Зеленодольского района республики Михаил Афанасьев, по результатам их оценки примут решение о целесообразности восстановления объекта или его сносе.

Жильцов пострадавшего дома направили в пункты временного размещения. Всего их организовали три: в Доме культуры, УСЗ «Осиново» и здании бывшей поликлиники.

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Максим Кокунин