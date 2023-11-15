Итоги дня: в РТ открыли участок М-12, Рустам Минниханов поехал в Китай, в ГД просят «реабилитировать» радугу
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 15 ноября:
- В Татарстане открыли 72-километровый участок автодороги М-12 «Восток» — самого обсуждаемого проекта в дорожном строительстве после Крымского моста. Трасса, построенная в рекордные сроки, как уверяют строители, отвечает самым современным требованиям безопасности и экологичности. Премьер-министр республики Алексей Песошин назвал это событие важным звеном в реализации всего проекта. Подробнее — в материале «Реального времени».
- «Автодор» сообщил, что для поездок по открывшемуся участку трассы М-12 в Татарстане водителям придется платить от 198 до 1,8 тысячи рублей. Например, проехать от Шумерля до деревни Канаш стоит 362 рубля, до села Большие Кайбицы — 560 рублей, до Иннополиса — 784 рубля.
- Президент России Владимир Путин встретился с членами Центральной избирательной комиссии и руководителями региональных избиркомов страны в Ново-Огареве. По словам главы государства, «выборы — и федеральные, и региональные — всегда непростой, напряженный период». Как отметил российский лидер, попытки внешнего и внутреннего вмешательства в волеизъявление граждан будут пресекаться. Главное — в материале «Реального времени».
- Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в китайский город Шэньчжэнь. Там он принял участие в открытии Китайской выставки высоких технологий — одного из крупнейших выставочных мероприятий Юго-Восточной Азии, которое ежегодно посещают около полумиллиона человек. Кроме того, глава республики встретился с вице-мэром города Ван Шоужуем. Они обсудили вопросы сотрудничества и торговли.
- С момента запуска эксперимента по исламскому банкингу в Татарстане прошло уже 2,5 месяца. Сегодня на круглом столе в Агентстве инвестиционного развития республики его участники обсудили с какими проблемами уже столкнулись и какие «подводные камни» ждут впереди. Так, главной задачей, стоящей перед регионом, было определено вхождение банков и финансовых компаний в реестр участников исламского банкинга. На сегодняшний день в нем три организации, две из них — татарстанские.
- Курс доллара в среду, 15 ноября, опустился ниже 89 рублей впервые с 4 июля. В 14:10 мск американская валюта торговалась на уровне 88,9 рубля, но к 15:30 доллар смог отыграть 50 копеек. Евро торгуется ниже 97 рублей впервые с 5 июля. Китайский юань снижается к отметке 12 рублей.
- Генеральный конструктор России по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктор РКК «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев представил доклад, в котором говорится, что первая высадка российских космонавтов на Луну планируется в период с 2031 по 2040 год. Отмечается, что на этот этап освоения естественного спутника планируется начало пилотируемых экспедиций, а также геологические исследования.
- В Госдуме попросили Роскомнадзор объявить, что радуга не связана с ЛГБТ, и использование ее изображения не будет административным или уголовным нарушением. Предложение главе РКН направил вице-спикер ГД Владислав Даванков. Он считает, что такое решение позволит сократить случаи преследования за изображение радуги и снизить бюрократическую нагрузку.
- Замглавы Минздрава Татарстана — начальник Упрздрава по Казани Владимир Жаворонков сообщил, что в республике нет проблем с протезированием участников спецоперации на Украине. По его словам, в регионе ведется активная работа в этом направлении, а само оказание такого вида медицинской помощи происходит как в военных, так и в гражданских медучреждениях.
- Казанские власти подготовили порядок предоставления субсидий организациям, оказывающим услуги по доставке похоронного оркестра для церемоний прощания с участниками СВО. Для этих целей в исполкоме будет создана специальная комиссия. Она будет заниматься отбором тех, кому могут быть предоставлены средства. Сами деньги будут выделяться из городского бюджета.
- Замначальника Управления раиса Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Рустам Гаязов заявил, что в республике жалобы на коррупцию чаще всего приходят по линии здравоохранения. По его словам, эта сфера не является наиболее коррумпированной. Причиной тому, что большинство обращений приходится именно на нее, является популярность.
- Также он сообщил, что в этом году в Татарстане путевки на черноморское побережье получали дети с поддельными грамотами о победах в олимпиадах и конкурсах. Гаязов уточнил, что для отправки на море необходимо предоставить сертификат о победе в каком-либо мероприятии. Однако в ходе проверки выяснилось, что эти документы продаются в интернете за 200—300 рублей.
- Центральное МСУТ СКР возбудило уголовное дело на 42-летнего капитана теплохода «Тибет», севшего на мель около Казани 13 ноября. Он попытался дать взятку сотруднику полиции в размере 20 тысяч рублей. Также выяснилось, что в момент управления он был пьян.
- В декабре в Казани на улице Портовой начнет свою работу новая снегоплавильная станция. Она позволит в три раза увеличить прием и плавление снега на территории Вахитовского и Приволжского районов. Кроме того, благодаря ее открытию, мощности всех снегоплавильных пунктов в городе поднимется с 6,3 тысячи до более 8 тысяч тонн снега в сутки.
- Национализированные активы украинского олигарха Игоря Коломойского* выставят на продажу. С аукциона уйдет центр отдыха «Европа» в поселке Партенит на южном берегу Крыма. Отчуждение согласовали крымские депутаты на заочном голосовании. Поступления в бюджет Крыма ожидаются в размере 397,7 млн рублей.
- Центробанк решил не продлевать для кредитных организаций России некоторые послабления, действие которых истекает в этом году. Например, с 2024 года не будет действовать неприменение вычета из капитала, повышенных коэффициентов риска и резервов для сделок по выкупу акций. Также не будет требования для КО-расчетных депозитариев (КО-РД) и небанковских КО-центральных контрагентов (НКО-ЦК) по включению собственных заблокированных активов в расчет нормативов достаточности капитала.
- В Государственном Совете Татарстана поддержали законопроект, запрещающий находиться несовершеннолетним в помещениях, где предоставляются услуги с использованием кальянов. Как рассказала прокурор отдела по надзору за соблюдением законодательства в социальной сфере Алсу Сафина, инициатива призвана защитить детей от воздействия вторичного табачного дыма.
- Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) выбрал в качестве слова года глагол «галлюцинировать». Он приобрел новое значение с развитием технологии искусственного интеллекта (ИИ). Словарь определил термин, как создание «ложной информации» технологией ИИ.
- Международное ралли «Шелковый путь» в 2024 году пройдет по территории России, Монголии и Китая. Гонка станет юбилейной поскольку проекту исполнится 15 лет. Она состоится с 5 по 15 июля. Соревнования стартуют в Томске. Затем участники ралли проедут через Барнаул, Горно-Алтайск, Кош-Агач и монгольский Ховд. Финишируют участники в китайском городе Хоргос.
Ключевые события 630-го дня специальной военной операции на Украине:
- Как сообщает Минобороны России, на Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, танк, два пикапа.
- На Красно-Лиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения ВСУ и 5-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка. Потери украинских войск составили до 180 военнослужащих, два автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика».
- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике украинских войск в районах населенных пунктов Раздоловка, Андреевка, Клещеевка, Николаевка и Курдюмовка. Общие потери ВСУ составили до 220-ти военнослужащих, танк, семь автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходные артиллерийские установки Caezar производства Франции и Krab польского производства, две гаубицы «МСТА-Б», а также пушка МТ-12.
- На Южно-Донецком направлении активными действиями подразделений группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар, Ровнополь и Червоное. Потери украинских войск составили до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля.
- На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы ВСУ и нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Уничтожено более 40 военнослужащих, три пикапа, а также гаубица М119 производства США.
- На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения потери ВСУ составили более 60 военнослужащих, три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица МСТА-Б, две гаубицы Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы Cobra.
- Всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 535 самолетов, 254 вертолета, 8 934 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 396 танков и других боевых бронированных машин, 1 184 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7 105 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 273 единицы автомобильной техники.
* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов
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Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураМедицинаБизнесЭкономика Татарстан
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