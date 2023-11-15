Алексей Песошин: трасса М-12 станет одной из визитных карточек Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане запустили движение по седьмому этапу трассы М-12 «Восток». Премьер-министр республики Алексей Песошин назвал событие важным звеном в реализации всего проекта по строительству трассы.



Он отметил, что время в пути от Москвы до Казани заметно сократится, что позволит Татарстану нарастить экономические связи с Московской агломерацией и даст развитие малому и среднему бизнесу.

Дорога повысит транспортную доступность для жителей, будет способствовать привлечению инвестиций, созданию новых инфраструктурных объектов и новых рабочих мест. В перспективе трасса свяжет большое количество регионов, обеспечит обход большегрузного и прочего транзитного транспорта, минуя загруженные узлы, так как станет полноценным южным обходом Казани.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Уверен, трасса М-12 станет одной из визитных карточек Татарстана. Мы все очень ждем скорейшего запуска движения всего республиканского участка с мостом через Волгу в конце этого года, — сказал Песошин.

Он выразил благодарность правительству России за поддержку проекта, а еще поблагодарил коллективы Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и подрядных организаций.

В среду, 15 ноября, в торжественной обстановке открыли движение на 7-м этапе трассы М-12 «Восток» протяженностью 82 км. Из них 10 км проходит по республике Чувашия, а 72 км — по Татарстану от транспортной развязки автодороги Казань — «Буинск — Ульяновск» (автодорога) до трассы Чебоксары — Сурская.

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Маргарита Головатенко