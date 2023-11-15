«В гражданской медицине проблем с протезированием нет»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане нет проблем с протезированием (заменой утраченных или необратимо поврежденных частей тела искусственными заменителями, — прим. ред.) участников специальной военной операции на Украине. Об этом на пресс-конференции о мерах поддержки участников СВО и их семей по линии здравоохранения рассказал замглавы Минздрава — начальник Упрздрава по Казани Владимир Жаворонков.

Жаворонков отметил, что в республике ведется активная работа по этому направлению. По его словам, оказание такого вида медицинской помощи происходит как в военных, так и в гражданских медучреждениях. Что касается первых, то подробнее об этом, как пояснил специалист, могут рассказать курирующие их органы. В гражданских больницах проблем с протезами нет, подчеркнул он.

— Ведется работа. Мы же понимали, что эта тема будет одной из тех, что будут рассматриваться в спектре оказания медицинской помощи именно бойцам СВО. Работа ведется, и все оперативные вмешательства проводятся. Работа оказывается как в военных госпиталях, так и в гражданских. Я могу сказать, что в гражданской медицине проблем с протезированием мы не испытываем вообще. Все, что необходимо по показаниям, делается, — рассказал Жаворонков.

realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в начале года президент России Владимир Путин поручил Минздраву совместно с Минобороны проработать возможность подключения гражданских больниц к оказанию медпомощи и реабилитации раненых в ходе СВО. Ответственными за эту работу были назначены министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр обороны Сергей Шойгу.



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Максим Кокунин