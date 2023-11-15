Рустам Минниханов встретился с вице-мэром города Шэньчжэня Ван Шоужуем

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с вице-мэром города Шэньчжэня Ван Шоужуем, сообщает его пресс-служба.



Минниханов в приветствии отметил, что сотрудничество Татарстана и Китая — пример того, как должны строиться межгосударственные отношения в современном мире. Взаимная торговля продолжает расти — в первом полугодии 2023 года цифра приблизилась к 1,5 млрд долларов. Товарооборот по итогам прошлого года увеличился более чем на 58% и превысил 1,6 млрд долларов.

Вице-мэр Шэнчьжэня, приветствуя делегацию Татарстана, отметил, что Татарстан — старый хороший друг для Китая:

— Татарстан прекрасный регион. Ваша республика богата природными ресурсами. Между нашими регионами крепкая дружба, уверен, нас ждет хорошее сотрудничество, и ваш визит этому будет способствовать.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Население Жэньчжэня сегодня составляет 21 миллион человек. Это второй по размеру город южной части Китая, первая специальная экономическая зона, четвертый по величине контейнерный порт в мире, центр китайской электронной промышленности.

Ван Шоужуй отметил, что взаимоотношения между Россией и Китаем вышли на новый уровень.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов сегодня прибыл с рабочим визитом в китайский город Шэньчжэнь. Он принял участие в открытии Китайской выставки высоких технологий — одного из крупнейших выставочных мероприятий Юго-Восточной Азии, которое ежегодно посещают около 500 тысяч человек.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко