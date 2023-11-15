Курс доллара опустился ниже 89 рублей впервые с 4 июля

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Курс доллара в среду, 15 ноября, опустился ниже 89 рублей впервые с 4 июля, согласно данным Московской биржи.



В 14.10 мск американская валюта опустилась до 88,90 рубля, но к 15.30 доллар смог отыграть 50 копеек.

Евро торгуется ниже 97 рублей впервые с 5 июля. Китайский юань дешевеет к уровню 12 рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе директор по инвестициям General Invest Алексей Губин в разговоре с «Реальным временем» был настроен по отношению к отечественной валюте оптимистично:

— По нашим ожиданиям, курс в ноябре может находиться в диапазоне 88—92 рубля за доллар США. В поддержку рубля может сыграть ряд факторов: во-первых, это более жесткая монетарная политика регулятора, который на прошедшем заседании увеличил ставку сразу на 200 б.п., до 15%. Такими действиями ЦБ РФ вполне может «остудить» потребителя: снизится как кредитная активность, так и спрос населения на импортные товары. Более того, по таким высоким ставкам привлекательность рублевых депозитов для россиян может возрастать. Во-вторых, поддержкой для рубля станет и указ президента об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. В-третьих, если говорить про внешнеполитический аспект, можно отметить, что забирать капитал из России также становится все сложнее: озвучиваются новые ограничения для счетов россиян в ближнем зарубежье, — перечислил Губин.

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Маргарита Головатенко