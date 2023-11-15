«Каждый участник варится в своем соку»: что нужно для развития исламского банкинга в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С момента запуска эксперимента по исламскому банкингу в Татарстане прошло уже 2,5 месяца. В среду, 15 ноября, на круглом столе «Практикум по продуктам исламского (партнерского) финансирования» в региональном Агентстве инвестиционного развития (АИР) его участники обсудили, с какими проблемами уже столкнулись и какие «подводные камни» ждут впереди. О том, как помочь исламским финансам начать работать, — в материале «Реального времени».

Недостаточная информированность населения

На круглом столе выступили представители как власти, так и финансовых организаций. И первые, и вторые неоднократно возвращались к основным проблемам, стоящим сейчас перед участниками эксперимента, — дефицит квалифицированных кадров в сфере исламского банкинга и недостаточная информированность населения о возможностях партнерского финансирования. Как рассказал министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, недавно в республике был проведен социологический опрос на тему исламских финансов. Респондентами стали все банки, работающие на территории Татарстана, около 400 предприятий, так или иначе заинтересованных в партнерском банкинге, и около 3,5 тысячи жителей. Результаты исследования говорят о том, что у бизнеса, кредитных организаций и населения остро ощущается нехватка информации. Поэтому в перечень мер, которые необходимо принять для дальнейшего развития исламского банкинга в республике, вошло повышение финансовой грамотности татарстанцев.

Напомним, что эксперимент начался 1 сентября 2023 года и будет длиться по 1 сентября 2025 года.

Как рассказал министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, недавно в республике был проведен социологический опрос на тему исламских финансов. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также важной задачей министр экономики Татарстана назвал развитие прикладных аспектов партнерских финансов: мониторинг реализации эксперимента, подготовку предложений по нормативному регулированию.

— Следующее направление — это развитие рынка и финансовой инфраструктуры в области партнерских финансов. Далее — содействие привлечению инвестиций в проекты Республики Татарстан по принципу исламских финансов. Здесь мы рассчитываем, конечно, на совместную работу с нашими крупными игроками рынка — это Сбербанк, Ак Барс Банк, другие наши компании, — рассказал он.

Шагиахметов посетовал, что сегодня исламские финансы дороже традиционных:

— Для того чтобы исламские финансы мы могли бы непосредственно распространить, дать новый стимул для развития этого сегмента финансов, очень важно, чтобы условия партнерских и традиционных финансов были одинаковые.

Привлечение финансовых организаций в сферу партнерского банкинга

На круглом столе не раз подчеркивали, что важной задачей, стоящей сейчас перед республикой, является вхождение банков и финансовых компаний в реестр участников исламского банкинга. На сегодняшний день в нем три организации, две из которых — татарстанские. Заявки еще двух организаций из республики сейчас находятся на рассмотрении Банка России.



Целый ряд предложений по привлечению финансовых организаций в сферу партнерского финансирования озвучил выступивший дистанционно депутат Государственной Думы РФ восьмого созыва Айрат Фаррахов. Он заявил, что на фоне высочайшей ключевой ставки партнерское финансирование имеет дополнительные преимущества.

— Мы у Рустама Нургалиевича обсуждали, что на федеральном уровне надо принимать меры поддержки с учетом того, что начался эксперимент. Я имею в виду льготы, субсидии, компенсации выпадающих доходов и так далее. Мы этот вопрос каждый раз будем задавать, — заверил депутат.

В то же время, по мнению Фаррахова, Татарстан уже сейчас может рассмотреть вопрос введения каких-то мер поддержки. Это стало бы первым важным шагом и примером для других субъектов.

Также он предложил создать площадку, аналогичную раскрывающей инвестиционный потенциал Татарстана invest.tatarstan, но посвященную уже партнерскому финансированию. Для привлечения финансовых организаций, по мнению депутата, необходимо выявлять лучшие проекты в области партнерского финансирования, поощрять их призами и проводить конкурсы. Такая мера будет служить скорейшему распространению исламского банкинга.

Еще одним предложением депутата стало создание простой и доступной памятки для банков и финансовых организаций. Руководитель АИР Талия Минуллина в ответ рассказала, что работа в этом направлении уже ведется. Агентство разрабатывает такой продукт совместно с Министерством экономики и Национальным банком.

Руководитель АИР Талия Минуллина рассказала о подготовке памятки для финансовых организаций по исламскому банкингу. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Важной особенностью круглого стола стало присутствие гостей из трех республик, также ставших участниками эксперимента по партнерскому финансированию — Башкортостана, Дагестана и Чечни. По словам руководителя АИР, это совместное обсуждение поможет «сверить часы, договориться о совместном плане».

— Пока в рамках пилотного эксперимента практически каждый участник, собственно, варится в своем соку. А надо, чтобы сейчас все вместе объединились и показали хороший результат, — подчеркнула она.

Галия Гарифуллина