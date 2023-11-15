Владимир Путин встретился с представителями избирательных комиссий России — главное

Президент России Владимир Путин провел встречу с членами Центральной избирательной комиссии и руководителями региональных избиркомов, которая приурочена к 30-летию избирательной системы страны. Так, он заявил, что попытки внешнего и внутреннего вмешательства в выборы будут пресекаться. Главное — в материале «Реального времени».

Об иностранном вмешательстве



Сейчас в составы избиркомов входят 900 тысяч членов с правом решающего голоса, сказал Путин: «Вы знаете, сейчас смотрел документы, сам для себя с удивлением обнаружил эту цифру».

— Выборы — и федеральные, и региональные — всегда непростой, напряженный период, — подчеркнул президент.

— Хочу поблагодарить всех вас за выдержку, за достойный, высокий уровень работы. Рассчитываю, что и дальше ваша деятельность будет направлена прежде всего на обеспечение избирательных прав граждан, в том числе на усиление просветительской работы в обществе, среди разных социальных групп, чтобы люди понимали свои возможности, силу своего голоса, осознавали значимость своего гражданского долга, — сказал он.

Также глава государства заявил, что власти будут делать все необходимое, чтобы исключить любое незаконное вторжение в ход избирательного процесса.

— Попытки внешнего и внутреннего вмешательства, давления на избирательный процесс будут пресекаться, — предупредил он.



Об электронном голосовании и видеонаблюдении

Сейчас, как отметил Путин, есть более 20 электронных сервисов на порталах госуслуг и ЦИК.

— Они обеспечивают качественно новый уровень доступности, прозрачности избирательных процедур и уже воспринимаются не как новация, а как привычные избирательные стандарты России. Такими сервисами пользуются избиратели, кандидаты, партии, наблюдатели, средства массовой информации и, конечно же, сами избирательные комиссии.

Также затронул тему электронного голосования:

— Такой опыт уже апробирован в 30 регионах. Элла Александровна [Памфилова] мне в свое время доказывала преимущества такой формы голосования, и на самом деле она оказалась права, — сказал президент.

И видеонаблюдения:

— Хочу также особо подчеркнуть, что применение на выборах видеонаблюдения — одна из эффективных форм гражданского и общественного контроля. Нигде в мире оно не используется настолько широко, как в нашей стране, у нас видеокамеры установлены на подавляющем большинстве избирательных участков.

Еще он упомянул тему искусственного интеллекта:

— На сегодняшний день никакой искусственный интеллект не заменит душевного отношения к людям.

О росте доверия граждан к выборам

Путин отметил и рост доверия граждан к выборам в России:

— Использование избирательными комиссиями современных стандартов позволило добиться существенного роста доверия и к выборам, и к самой избирательной системе. Это фиксируют все социологические исследования. Так, по итогам единого дня голосования в 2020 году 60 процентов респондентов ВЦИОМ заявили, что доверяют результатам выборов, а в сентябре 2022 года 69 процентов считали, что выборы в их регионе прошли в целом честно, без серьезных нарушений.

По его словам, «оценка вполне демократическая, но нас она не должна успокаивать».

— Над совершенствованием избирательной системы, безусловно, нужно работать и дальше, в частности, более активно заниматься созданием цифровой платформы, которая в ближайшее время должна заменить действующую версию ГАС «Выборы».

О работе избиркомов в новых регионах

Отдельно президент России отметил работу избиркомов в новых регионах страны:

— Хотел бы сказать о самоотверженной, слаженной работе избирательных комиссий Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на выборах, которые состоялись в этом году. Они впервые регламентировались российским законодательством и проходили в очень сложных, непростых условиях.

Он поблагодарил Памфилову за организацию выборов в этих субъектах: «Она сделала все возможное, чтобы наша избирательная система уверенно ответила на все сложные вызовы».

— При этом хорошо понимаю, что всем, кто работает в избирательных комиссиях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей приходится трудно. Я хочу просто от себя, от страны сердечно вас поблагодарить, сказать вам спасибо за смелость и верность России, — подчеркнул Путин.



Дарья Пинегина