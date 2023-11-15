Рустам Гаязов: дети из Татарстана отправлялись отдыхать на море по поддельным грамотам

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане путевки на черноморское побережье получали дети с поддельными грамотами о победах в олимпиадах и конкурсах. Об этом на брифинге, посвященном вопросам антикоррупционной политики, рассказал заместитель начальника Управления раиса республики по вопросам антикоррупционной политики Рустам Гаязов.

— У нас ежегодно на черноморском побережье оздоравливаются тысячи детей. Возник вопрос по отбору: каким образом отбирали тех или иных детей, — сказал он.

По его словам, для получения путевки предоставляются грамоты о победах детей в различных конкурсах и олимпиадах. Как отметил Гаязов, в момент изучения документации выяснилось, что эти сертификаты продаются в интернете за 200—300 рублей. «На основании этих сертификатов дети определялись как лучшие, самые достойные», — сказал он.

В свою очередь, министр молодежи республики Ринат Садыков заявил, что для нормализации процесса в следующем году планируется запустить специальную информационную систему «Молодежь Татарстана», в которую попадут все детские оздоровительные лагеря. Благодаря этой системе родители и дети смогут отслеживать текущий статус своей заявки в личном кабинете.

— Были факты, когда родители подтасовывали документы, выкупая на разных коммерческих сайтах грамоты, благодарственные письма различных полулегальных конкурсов, и потом, прикрываясь ими, пытались своего ребенка направить в детский оздоровительный лагерь, — добавил министр.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане летним оздоровительным отдыхом было охвачено 148 тысяч детей и подростков. Из них 2,3 тысячи детей мобилизованных и 490 детей из Лисичанска.

— Это большая программа. Я считаю, что она уникальна в масштабах всей страны. Редко где удается охватить летним отдыхом такое количество детей, — рассказывал в начале сентября раис Татарстана Рустам Минниханов.

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Максим Кокунин