Капитан теплохода, севшего на мель около Казани, был пьян и пытался дать взятку — возбуждено дело

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Центральное МСУТ СКР возбудило уголовное дело на 42-летнего капитана теплохода «Тибет», 13 ноября севшего на мель около Казани. Он попытался дать взятку сотруднику полиции. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ.



По предварительным данным, капитан был пьян. Он посадил на мель судно с двумя буксируемыми баржами на 1304 км реки Волга в Кировском районе Казани.

Чтобы избежать административной ответственности, он предложил сотруднику транспортной полиции взятку — 20 тысяч рублей. Капитан рассчитывал, что не нужно будет проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Полицейский отказался от денег и сообщил обо всем руководству.

Устанавливаются все обстоятельства преступления. В адрес руководства контрольных ведомств направят представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении контроля за осуществлением речных перевозок.

Теплоход-буксир «Тибет» с двумя порожними баржами следовал в Казань из Новочебоксарска. Его сняли с мели рано утром 14 ноября.



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Маргарита Головатенко