Жалобы на коррупцию в Татарстане чаще всего встречаются в сфере здравоохранения

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане жалобы на коррупцию чаще всего приходят по линии здравоохранения. Об этом на брифинге, посвященном вопросам антикоррупционной политики, рассказал заместитель начальника Управления раиса республики по вопросам антикоррупционной политики Рустам Гаязов.

По его словам, эта сфера не является наиболее коррумпированной. Причиной тому, что большинство жалоб приходится именно на нее, является популярность.

— Нельзя сказать, что эта область наиболее коррумпирована. Просто это та сфера, в которой мы и наши знакомые сталкиваемся с коррупцией чаще всего. Мы выезжаем в поликлиники и действительно находим нарушения. Иногда с людей берут плату за бесплатные услуги или фиксируют фиктивные посещения, — пояснил Гаязов.

В прошлом месяце сообщалось, что специалисты Росздравнадзора по Татарстану обнаружили завышение выплат из Фонда обязательного медицинского страхования по услугам врачей Альметьевской стоматологической поликлиники. В медкартах юных пациентов указывали фиктивные посещения — ребенок приходил на осмотр один раз, а в карте приписывали еще два-три визита.



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Максим Кокунин