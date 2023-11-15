«Автодор» озвучил стоимость поездок по трассе М-12 в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Для поездок по открывшемуся участку трассы М-12 в Татарстане водителям придется платить от 198 до 1,8 тысячи рублей. Расценки опубликовала госкомпания «Автодор».

Выгоднее всего ехать по трассе на легковушке. Например, проехать от Шумерли до Канаша стоит 362 рубля, до села Большие Кайбицы — 560 рублей, до Иннополиса — 784 рубля.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Доехать от Иннополиса до участка Канаш стоит 422 рубля, а дорога до Больших Кайбиц будет стоить 224 рубля. Проезд от Канаша до н.п. Большие Кайбицы стоит 198 рублей.

Цена проезда зависит от категории транспорта. Чем она выше, тем дороже стоит поездка. Дороже всего обойдется проезд на автобусах и грузовиках.

скриншот realnoevremya.ru из документации

В среду, 15 ноября, в торжественной обстановке открыли движение на 7-м этапе трассы М-12 «Восток» протяженностью 82 км. Из них 10 км проходят по Республике Чувашия, а 72 км — по Татарстану, от транспортной развязки автодороги Казань — «Буинск — Ульяновск» (автодорога) до трассы Чебоксары — Сурское.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин назвал событие важным звеном в реализации всего проекта по строительству трассы. Дорога повысит транспортную доступность для жителей, будет способствовать привлечению инвестиций, созданию новых инфраструктурных объектов и новых рабочих мест, а в перспективе трасса свяжет большое количество регионов, обеспечит обход большегрузного и прочего транзитного транспорта, минуя загруженные узлы, так как станет полноценным южным обходом Казани, считает он.

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Айрат Назипов