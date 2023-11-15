Владимир Путин: «Выборы — и федеральные, и региональные — всегда непростой, напряженный период»

Президент России Владимир Путин встретился с членами Центральной избирательной комиссии и руководителями региональных избиркомов страны в Ново-Огарёве. Мероприятие приурочено к 30-летию избирательной системы страны, сообщает пресс-служба Кремля.

— Выборы — и федеральные, и региональные — всегда непростой, напряженный период. Хочу поблагодарить всех вас за выдержку, за достойный, высокий уровень работы. Рассчитываю, что и дальше ваша деятельность будет направлена прежде всего на обеспечение избирательных прав граждан, — обратился глава государства к присутствующим.

На встрече российский лидер планирует наградить представителей избирательных комиссий. Он считает, что четкая организация выборов имеет «определяющее значение с точки зрения сохранения внутренней политической стабильности».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Достаточно сказать, что в составах комиссий всех уровней — вы знаете, сейчас смотрел документы, сам для себя с удивлением обнаружил эту цифру — 900 тысяч членов с правом решающего голоса, а в наблюдении за выборами принимают участие еще тысячи наблюдателей от кандидатов, партий, от общественных организаций, — констатировал Владимир Путин.

Выборы президента России запланированы на март 2024 года. Песков отмечал, что они пока не назначены, но «приближаются» и «в любом случае состоятся». Совет Федерации примет официальное решение уже в декабре этого года. СМИ сообщали, что Совет Федерации может 13 декабря объявить дату выборов президента России.

Ранее в Кремле уже заявляли, что не располагают информацией о старте президентской кампании Путина в ноябре. Дмитрий Песков добавил, что ему об этом ничего не известно.

Накануне российский президент утвердил поправки к закону о выборах президента. Согласно закону, на заседания избиркомов будут допускаться только те представители СМИ, которые работают на основании трудового договора. Документ также ограничивает съемку на избирательных участках в воинских частях. Проводить ее там смогут только представители аккредитованных СМИ по согласованию с командиром части.



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Айрат Назипов